Valdininkams eilėse laukti nereikia?

Panašu, kad čia toli gražu ne tik Kėdainių ligoninės problema – įžūlus elgesys, atjautos ir supratimo trūkumas, asmeninių reikalų tvarkymas verčiant pacientus laukti išties ne toks jau retas reiškinys.

Pasitiko džiaugsmo šūksniais

Kėdainietė Vanda Ramoškienė, pasakodama apie savo patirtį Kėdainių PSPC, neslėpė liūdesio – daugelį metų dirbusi vaistininke ji teigia nesuprantanti, kaip gydytojai gali taip neatsakingai elgtis su savo pacientais. Be kita ko, panašu, kad pažintys čia svarbiau už bet kokias moralės ir etikos normas.

„Gegužės 17 dieną pusei vienuolikos buvau užsiregistravusi pas šeimos gydytoją Gintarę Paškevičienę. Penkiese laukėme savo eilės, buvo ir moteris nėščia, man pačiai buvo negerai, koją skaudėjo.

Tada atėjo ponas Grigaitis, aukštai galvą iškėlęs, pro mus tiesiai į kabinetą, į mus, laukiančius, net nepasisuko, nė pusės žodžio nepasakė. O kabinete ten jį ovacijomis pasitiko, kad apsidžiaugė ir gydytoja, ir sesutė, kad pagaliau jie susitiko.

Jis ten pabuvo, išėjo su kardiogramos lapeliu, vėl grįžo, vėl išėjo su kažkokiais tyrimų lapais, vėl grįžo ir dar apie dešimt minučių kalbėjosi su gydytoja.

Aš prieš mėnesį laiko užsiregistravusi pas gydytoją, tačiau turėjau dar pusvalandį laukti, kol mane priėmė, o man tikrai labai koją skaudėjo. Be to, eilėje ir nėščia moteris laukė, juk visais laikais nėščias moteris pirmiausia, be eilės, priima, o čia...

Net galvojau, gal savivaldybės darbuotojai be eilės eina?“ – kalbėjo moteris.

Kaltas, kad ateini

Tikrai daugeliui yra tekę patirti nejaukių akimirkų, kai kažkur atėjus pasijauti kaltas, kad atėjai. Ir visai nesvarbu kur – parduotuvėje, kavinėje, banke ar poliklinikoje. Tiesa, pas gydytojus mes paprastai kulniuojame ne iš gero gyvenimo, tad nenuostabu, kad iš jų tikimasi artimesnio kontakto ir didesnio geranoriškumo nei, tarkime, parduotuvėje.

Tačiau man paklausus Vandos, ar ši, pagaliau atėjusi pas savo gydytoją, jos nepaklausė, kodėl prieš ją be eilės, neatsiprašius buvo priimtas kitas žmogus, moteris net išsigąsta.

„Na ką jūs dabar, kaip aš ten klausiu... Aš įėjau su švarku į kabinetą, o gydytoja mane aprėkė, kad aš su paltu į kabinetą einu. Aš jai ir sakau, kad čia ne paltas, o mano švarkas. Juk aš neprivalau kažkaip dar specialiai apsirengti pas gydytoją eidama, kad jai tiktų ir patiktų.

Tikrai nesuprantu, kaip galima taip su žmonėmis elgtis – pati vaistinėje 40 metų dirbau, niekada gyvenime tokių nesusipratimų nėra buvę“, – kalbėjo garbaus amžiaus moteris.

„Taip būti neturėtų“

Paskambinus Kėdainių PSPC direktorei Audronei Rimkevičienei, ši patikino, kad politikai be eilės patekti pas gydytojus tikrai negali.

„Be eilės patekti pas gydytoją negali niekas. Sunku komentuoti situaciją, kai tikslios situacijos nežinau, bet galbūt tai buvo būtinoji pagalba?

Be eilės priimti žmogaus negalėjo, manau, kad buvo kažkokia kita priežastis. Tvarka yra visiems vienoda. Tačiau aš pasiaiškinsiu su gydytoja, nes situacija man nežinoma visai“, – kalbėjo PSPC direktorė.

Kita vertus, tiksliai tuo laiku, kuomet buvo užsiregistruota, patekti pas gydytoją tikriausiai niekas nesitiki. Kartais patenkama anksčiau, kartais – kiek vėliau, tačiau be abejonės, laukti pusę valandos nėra visai normalu.

„Žmonės kartais ir anksčiau pas gydytojus patenka, tačiau apie tai garsiai nekalba. Įvairiai juk susiklosto, būna ir tokių situacijų, kai GMP atvežti pacientai ar žmogus pats ateina, tačiau įtariamas infarktas ar insultas, ir laukimas gali kainuoti gyvybę. Tokiais atvejais, žinoma – tokie pacientai būna priimami kito žmogaus registracijos laiku.

Be abejo, sesutė turėtų pranešti kitiems laukiantiems pacientams apie susidariusią situaciją. Ir apie tai aš pasikalbėsiu ir priminsiu – nes gali būti, kad ir šį kartą buvo bendravimo problema. Dažniausiai nepasitenkinimo banga ir kyla tada, kuomet nežino, kodėl susidaro viena ar kita situacija“, – pabrėžė A. Rimkevičienė.

Kreiptis iš karto

PSPC direktorė pažadėjo, kad darbuotojams bus priminta bendravimo su pacientais svarba, o tuos žmones, kurie yra nepatenkinti gydytojų ar kitų darbuotojų darbu, ji ragina nieko nelaukti ir kreiptis iš karto, kad situaciją būtų galima išspręsti kuo greičiau.

„Visada išsiaiškiname visas problemas vietoje. Žinoma, būna, kad žmogus pareina namo, atsimena visas nuoskaudas ir tada jau kitur kreipiasi. Tačiau tikrai raginu kreiptis iš karto, tuo labiau kad kai kurias problemas iš karto galima išspręsti. Be to, ir nervinamasi mažiau – juk jei žmogus jaučiasi nuskriaustas, graužiasi ilgą laiką – jam tikrai nėra geriau. Poliklinikoje yra pavaduotoja, kuri priims ir padės išsiaiškinti problemas, galima ir į mane kreiptis – tikrai priimu visus.

Kartais pacientai labai gerų pastabų duoda, kurios leidžia mums pagerinti darbo kokybę, kažką pakeisti, kad pacientams būtų patogiau.

O šiuo konkrečiu atveju taip pat tikrai aiškinsiuosi ir perspėsiu slaugytojas, kad pacientams teiktų geros informacijos“, – pažadėjo PSPC direktorė A. Rimkevičienė.

Negali komentuoti

Susisiekus su įvykio „kaltininku“, rajono savivaldybės Bendrojo skyriaus vedėju Egidijumi Grigaičiu, paaiškėjo, kad jis serga. Tačiau nupasakojus situaciją paaiškėjo, kad jis nesupranta, apie ką eina kalba, ir teigė komentaro duoti negalįs.

„Neturiu nieko, ką pakomentuoti. Kalbate apie gegužės 17, o šiandieną – gegužės 23. Esu nedarbingume, ir sergu, negaliu nieko komentuoti. Nesuprantu net apie ką kalba eina“, – atsakė E. Grigaitis.