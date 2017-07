V. Pranckietis: tai yra asmeninis R. Karbauskio ir G. Kildišienės reikalas

Anot V.Pranckiečio, tai – išskirtinai asmeniniai reikalai, neturintys nieko bendro su politika ar valstybės klausimais. Valstiečių ir žaliųjų sąjungai priklausantis Seimo pirmininkas taip pat teigia pats nenorįs išgirsti atsakymų į klausimus, kas finansavo G.Kildišienės knygos leidybos bei kitas su tuo susijusias išlaidas.

Seimo pirmininkas pirmadienį atsakė į BNS klausimus:

- Pirmininke, kaip jūs vertinate situaciją dėl pastarųjų įvykių, susijusių su Ramūnu Karbauskiu ir Greta Kildišiene. Antai kiti partijos ir frakcijos atstovai sako, kad turi būti pateikti labai aiškūs atsakymai šioje situacijoje. Turi būti reputacijos klausimai sprendžiami. Kaip jūs matote tą vaizdą ir kokios reakcijos reikėtų?

- Skaičiau kolegų vertinimus ir reakcijas apie tai. Bet mano giliu įsitikinimu, tai yra asmeninio pobūdžio informacija ir mano reakcija į asmeninio pobūdžio informaciją turėtų būti labai paprasta – tegul reaguoja patys asmenys. Čia vis tik ne jokia politinė veikla ir nesusiję su politiniu darbu.

- Manote, kad tai asmeninis G.Kildišienės ir R.Karbauskio klausimas?

- Aš nežinau, ar ten yra asmeniniai klausimai tarp Gretos Kildišienės ir pono R.Karbauskio. Jei yra tokie klausimai, tai yra klausimai jiems ir klausimai jų, o ne man ir ne mano darbui.

- Bet kalbu apie politinį dalyką – tai situacija, kurioje dalyvauja partijos vadovas ir viena partijos narė. Mes keliame šiuo atveju ne asmeninių santykių klausimą, o klausiame – kas apmokėjo visą knygos leidybos tiražą konkrečios politikės, kuri jau yra nuskambėjusi ir pasitraukusi iš Seimo anksčiau po skandalų. Ir aiškių atsakymų nepateikia. Ar yra verta reikalauti šioje situacijoje atsakymų apie finansavimą, ryšius ir panašiai?

- Jūs uždavėte labai asmeninio pobūdžio klausimus. Partija nefinansuoja, Seimas nefinansuoja ir nieko to šalia nėra. O kas ten vyksta...

- O jeigu partijos pirmininko valdoma įmonė finansuoja ir tai daro neviešai?

- Atskirkime du dalykus - įmonė yra tenai. Čia yra politinė veikla ir mes susiję per politinę veiklą. Bet ne per įmonę, ne per finansus, ne dar ką nors. Todėl aš negaliu komentuoti, ar bent jau įsivaizduoti, kad galiu žinoti ir turėčiau teisę komentuoti. Tiesiog galvoju paprastai - žmonės viską supranta ir reikėtų turbūt užduoti klausimus tiems, kas žino atsakymus, bet ne tokiems kaip aš, kurie nežinom atsakymų į jūsų klausimus.

- Bet jūs norite sužinoti atsakymus, ar ne?

- Ne, aš nenoriu. Aš turiu pakankamai daug darbo, mums reikia ruoštis rudens sesijai, mums reikia aptarti pavasario sesijos rezultatus. Perskaitau tik tiek, kad žinočiau, kas vyksta viešoje erdvėje.

- Bet ar tai netrukdo darbui? Kiti partijos, frakcijos atstovai, komitetų pirmininkai kai kurie sako, kad mes sprendžiame svarbius dalykus, bet jei nėra pasitikėjimo, jei kenkiama partijos frakcijos reputacijai, yra sunku priimti sprendimus, nes tu prarandi visuomenės palaikymą. Ar Jūs tame neįžvelgiate problemos - kai asmeniniai dalykai, kaip jūs sakot, krenta šešėliu ant visos partijos ir frakcijos?

- Jūs jau iškart nuteisiat. Pasakėt - krenta šešėliai. Ne krenta šešėliai gal reikėtų sakyti, o kyla klausimai. Bet į juos gali atsakyti tik tie asmenys, kurie turi tuos atsakymus. Tai taip, jei į juos bus atsakyta kaip nors neigiamai ir kenks partijos reputacijai, tada jau bus partijos rūpestis. O dabar tai yra asmeninio pobūdžio dalykai. (...) Vakar perskaičiau R.Karbauskio paaiškinimą ir ten jis sako, kad tai yra melas ir ten melas...

- Ir jus įtikina tas paaiškinimas? O tai, kad jis pateikia skirtingas versijas apie tą įvykį?

- Aš nenoriu būti nei įtikintas, nei neįtikintas. Aš nenoriu būti asmeninių reikalų prižiūrėtojas.

- Bet tai nėra asmeninis reikalas. Tas žmogus yra labai įtakingas žmogus valstybėje. Tai yra Seimo Kultūros komiteto pirmininkas, Seimo Valstiečių ir žaliųjų frakcijos seniūnas. Kaip galite sakyti, kad tai privatus asmeninis reikalas?

- Ir tas žmogus sako labai aiškiai, kad visa tai, kas kalbama, yra melas. Tai ar norite išgauti iš manęs, kad aš galvoju kažkaip kitaip. Aš pasakiau - žmonės viską supranta.

- Tas asmuo pateikė jau kelias ir prieštaringas, skirtingas versijas apie tą įvykį...

- Aš visiškai nesiimsiu vertinti asmeninių dalykų.

- Ar jūs šioje situacijoje vertinate objektyviai? Nes kai kurių kitų parlamentarų atžvilgiu būnate griežtesnis.

- Aš objektyviai nusišalinu nuo tokių dalykų. Aš nesu frakcijos narys. Aš esu tik partijos narys ir noriu nedalyvauti tuose svarstymuose, kurie ne mano darbo dalis. Aš turiu pareigas labai sudėtingas ir turiu ką veikti be šitų bulvarinių aptarinėjimų.