V.Pranckietis lankėsi Čongaro kontrolės punkte ir, lydimas apsaugos, priartėjo maždaug 100 metrų atstumu nuo Rusijos pasieniečių. „Užkariauta svetima tauta, tai yra okupacija, ir tai nėra Ukrainos problema, tai yra karas prieš Ukrainą“, - žurnalistams sakė Seimo pirmininkas. Anot Lietuvos diplomatų, tai pirmas tokio rango Europos Sąjungos politiko apsilankymas ties Krymo riba. V.Pranckietis Čongaro kontrolės punkte susitiko su Krymo totorių parlamento vadovu Refatu Čubarovu. Seimo pirmininkas sakė, kad Vakarai turėtų aktyviau siekti sugrąžinti Krymą Ukrainai. „Minsko susitarimai net neliečia Krymo klausimo, todėl turime galvoti, kad ateityje derybose atsirastų žodis „Krymas“, “ sakė V.Pranckietis, turėdamas omenyje Baltarusijos sostinėje pasirašytas paliaubas, dėl kurių sutarė Rusijos, Ukrainos, Prancūzijos ir Vokietijos vadovai. Rusija Krymą aneksavo 2014 metais, po to, kai buvo nuverstas Maskvos palaikomas Ukrainos prezidentas Viktoras Janukovyčius.











