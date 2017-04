V. Gaidys: valstiečių reitingai smunka ketvirtą mėnesį iš eilės, tai jau tendencija

Apklausos duomenimis, jei kitą sekmadienį vyktų rinkimai, už LVŽS balsuoti žadėjo 21,1 proc. respondentų (21,7 proc. kovą), Tėvynės sąjungai-Lietuvos krikščionims demokratams savo balsą atiduotų 14,1 proc. gyventojų (13,6 proc. kovą).

„Partijų eiliškumas išlieka tas pats: pirmoje vietoje Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, antroje Tėvynės sąjunga, trečioje vietoje socialdemokratai, ketvirtoje - Liberalų sąjūdis. O dėl tendencijų, tai LVŽS ketvirtas mėnuo iš eilės yra mažėjimo tendencija, be kažkokių ypatingų šuolių, bet mažėjimas tikrai vyksta, nors jie išlieka pirmieji“, – apklausos rezultatus BNS komentavo „Vilmorus“ vadovas sociologas Vladas Gaidys.

„Praktiškai visos laimėjusios partijos po rinkimų gauna daugiau nei per pačius rinkimus, nes būna entuziazmas, euforija. Po to vyksta natūralus žemėjimas, tai, kas buvo žadėta, ne taip paprasta išpildyt, ateina ta kasdienybė. Čia visų partijų tokia dalia, tik vienos greičiau smunka, kitos lėčiau. Kol kas jie pirmi ir to resurso yra ne taip ir mažai“, – pabrėžė V.Gaidys.

Trečioje vietoje esančių socialdemokratų populiarumas per mėnesį padidėjo iki 10,7 proc. (7,8 proc. kovą), Liberalų sąjūdis sulauktų 5,6 proc. rinkėjų balsų (5,1 proc. kovą), bet ši apklausa buvo atlikta balandžio pradžioje, dar iki paskelbiant apie prokurorų įtarimus, kad partija netiesiogiai galėjo gauti neteisėtos paramos iš koncerno „MG Baltic“.

Už partiją „Tvarka ir teisingumas“ balsuotų 3,6 proc. respondentų, kovą tokių buvo 2,5 procento.

Trim procentiniais punktais išaugusį socialdemokratų populiarumą V. Gaidys aiškina šiuo metu vykstančiais partijos vadovo rinkimais.

„Socialdemokratų reitingas šiek tiek atsistatė, palyginti su praėjusiu mėnesiu, aš tai siečiau su lyderio rinkimais, nauji veidai šiek tiek reabilituoja“, - teigė sociologas.

Reprezentatyvi šalies gyventojų apklausa buvo atlikta balandžio 1–9 dienomis.

14,4 proc. jos dalyvių į klausimą, už ką balsuotų, jei rinkimai vyktų kitą sekmadienį, atsakė, jog nebalsuotų, o 19,4 proc. nežinojo, kam atiduotų savo balsą.