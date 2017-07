Užsitęsusi Seimo sesija jaukia politikų atostogų planus

Nors Seimo darbai užsitęsė, ne vienas politikas jau pagalvoja apie vasaros poilsį. Tiesa, oficialiai atostogauti parlamentarai vis dar negali. Darbo grupė, turėjusi apibrėžti Seimo narių veiklą ir pareigas, nutarė, kad parlamentarai patys planuoja savo atostogas ir jų įteisinti nėra būtinybės.

Seimo senbuvė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos Seime narė Rima Baškienė sako, kad, dirbdama šalies parlamente, neplanuoja kokių nors išskirtinių atostogų. Pasak politikės, didžiausias džiaugsmas laisvu laiku – grįžti į gimtuosius namus Kuršėnuose, kur stovi sodyba.

„Džiaugsmas leisti sau pasimėgauti gėlynais, juos prižiūrėti ir kartu su vyru, su kuriuo kartu gyvename jau 36 metus, pabūti mūsų gražioje Lietuvoje. Praėjusiais metais aplankėme nemažai piliakalnių, šiemet norime toliau juos apvažiuoti. [...] Kaip matote, yra pratęsta sesija, vyksta pasirengimas naujai sesijai, ir ji turi būti gerokai kokybiškesnė, nei buvo šioji. Tikrai rudens sesijai ruošimės iš anksto. Ji atneš labai sunkius įstatymų projektus, o visų pirma – valstybės biudžetą“, – LRT.lt kalbėjo Seimo vicepirmininkė „valstietė“ Rima Baškienė.

Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos Seime atstovė ir buvusi finansų ministrė Rasa Budbergytė teigia jau suplanavusi savo atostogas liepos pabaigoje ir rugpjūčio pradžioje.

„Važiuosiu į Palangą ir Druskininkus porai savaičių. Vasarą visuomet praleidžiu Lietuvoje, net jei būna ir blogi orai. Kitur dažniausiai būna per karšta. Vis labiau pamilstu Palangą, o Druskininkuose visuomet gerai. Važinėjam dviračiais, vaikščiojam – viskas priklauso nuo oro. Svarbiausia – ištrūkti iš įprastos aplinkos. Anksčiau važiuodavome į Nidą, bet šiuo metu ji, man atrodo, stokoja plėtros, kokią šiuo metu gali pateikti Palanga. Akį džiugina naujos alėjos, naujos paslaugos, visokios skulptūros. Matosi, kad Palanga atsigauna ir gražėja. Be to, nereikia keltis keltu“, – Palangos privalumus vardijo R. Budbergytė.

Savo ruožtu Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos Seime narys Laurynas Kasčiūnas atostogas liepos pabaigoje ir rugpjūčio pradžioje praleis savo mylimame Alytaus rajone. „Važiuosim su visa šeima. Bus aktyvus poilsis – plaukiojimas ežeruose, krepšinis, futbolas, tinklinis... Aplankysime regione esančias istorinės atminties vietas. Varėnos rajone yra Kasčiūnų kaimas, netoliese Adolfo Ramanausko-Vanago štabavietė. Turime planą keliauti aplink Alytų ir Varėną. Išvykti toliau neplanuoju –didelė šeima ir viskas labai brangu“, – LRT.lt komentavo L. Kasčiūnas.

Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos narė Seime Rita Tamašunienė atostogas planuoja turėti antroje vasaros pusėje, tačiau ką per jas veiks – dar nežino.

„Dar nieko nesuplanavusi. Gal prie jūros trumpam. Paskutinę minutę galbūt nuspręsiu išvykti į kokią Europos šalį, bet nežinau, ar šiemet pavyks išvažiuoti. Iki liepos vidurio atostogų paprastai neplanuoju, nes būna darbų. Esu frakcijos seniūnė, o ir sesiją reikia pabaigti. Jei atostogausiu, tai rugpjūtį Lietuvos arba Latvijos pajūryje, galbūt Lenkijoje – tai didelė šalis, nors ir Lietuvoje galima pailsėti“, – svarstė R. Tamašunienė.

Užsitęsusi Seimo pavasario sesija gerokai sujaukė parlamentaro „tvarkiečio“ P. Gražulio planus.

„Esu suplanavęs labai trumpą kelionę keturioms dienoms į Odesą. Buvęs tik sovietmečiu ten ir noriu pažiūrėti, kaip ten Ukrainoje. Noriu pažiūrėti, kaip krizės metu jaučiasi Ukraina, ne tik Kijevas ir regionai. Daugiau nieko nesu suplanavęs, gal dar atsiras kokia išvyka į Palangą ar Šventąją. Kelionė į Odesą turėtų būti liepos 10 d., bet, įsivaizduokit, padarė sesiją iki 14 d. Nežinau, ką daryti – bilietai nupirkti, viešbučiai užsakyti... Nesitikėjau, kad taip gali būti“, – apgailestavo P. Gražulis.

Premjeras atostogaus ir Lietuvoje , ir užsienyje, prezidentė dar nepavargo

Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis prieš kurį laiką LRT TELEVIZIJOS naujienų tarnybai teigė bandantis derėtis su frakcijomis, kad atostogos vis tik būtų įteisintos.

„Aš norėčiau, kad būtų normaliai įteisintos atostogos po sesijų ir galbūt jos turėtų būti kaip mokytojams ir normaliai suteikti žmonėms galimybę pailsėti, o ne vaidinti, kad ilsimės“, – svarstė V. Pranckietis.

Premjeras Saulius Skvernelis, kuriam pirmoji vasara tokiame poste, LRT TELEVIZIJAI teigė, kad jau nėra labai paprasta suplanuoti atostogas. Pailsėti jis žada nuo liepos 10-osios. Tačiau negalėjo atskleisti, kur tiksliai vyks: užsiminė, kad dalis atostogų – Lietuvoje, dalis – užsienyje. S. Skvernelio manymu, vyriausybės nariai labiau nusipelnė atostogų nei parlamentarai.

„Aš vertinu situaciją pagal krūvį, kuris tenka vyriausybei ir vyriausybės atostogų terminas, ir grafikai yra sureglamentuoti, tai žinant režimą Seimo, manau, nėr ką lyginti. Mes turim, vyriausybės nariai, aiškiai apibrėžtas atostogų dienas“, – sakė premjeras.

Lietuvišką pajūrį renkasi ir kai kurie ministrai. Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga teigia mėgstantis ramų poilsį. O kaip psichiatras, pailsėti siūlo ir Seimo nariams.

„Kaip ir visi Lietuvos gyventojai turėtų skirti tam laiko, nes, kaip sakoma, tam kad atsijungtum ir pailsėtum reikia bent dvi savaites nepertraukiamai ilsėtis, kad žmonės sugebėtų atsijungti nuo darbų ir jų psichika pailsėtų. Aišku aktyviai, bet aktyviam reikia būt nuolat ne tik per atostogas“, – teigė A. Veryga.

Prezidentė per spaudos tarnybą perdavė, kad neatostogaus, nes dar nepavargo.