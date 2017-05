Teismas nusprendė nagrinėti Visagino merės D. Štraupaitės bylą

Teismas nesutiko su kaltinamųjų gynėjų siūlymu grąžinti kaltinamąjį aktą ikiteisminiam tyrimui papildyti.

Byla pradėta nagrinėti iš esmės, posėdyje skelbiamas kaltinamasis aktas, BNS pranešė teismo atstovė Jolita Gudelienė.

Visagino merei D.Štraupaitei pateikti kaltinimai dėl kyšininkavimo, piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo, teismo sprendimo nevykdymo.

Merė kaltinama reikalavusi ir paėmusi kyšius pinigais ir paslaugomis iš įmonių vadovų, kurie siekė laimėti savivaldybės organizuojamus pirkimus. Be to, D.Štraupaitei pareikšti kaltinimai ir dėl to, kad jos nurodymu kai kurie savivaldybės darbuotojai darbo savivaldybėje valandomis atliko įvairius darbus jos pačios ir jai artimų asmenų namuose.

D.Štraupaitės baudžiamoji byla teismui perduota pernai spalį, tačiau jos mažiausiai penkis kartus nepavyko pradėti nagrinėti dėl kaltinamųjų ir gynėjų nedalyvavimo.

Kartu su mere dėl prekybos poveikiu bus teisiami dviejų bendrovių vadovai – Vilniaus statybų bendrovės „Irdaiva“ vadovas Irmantas Kubilius ir Vilniaus medienos įmonės „Stouneta“ Gintautas Vaitiekūnas.

Įtariama, kad piktnaudžiaudama tarnyba Visagino merė pinigais bei kitomis vertybėmis ir paslaugomis galėjo gauti daugiau nei 15 tūkst. eurų vertės naudos. Visagino politikė 2015 metais kelis mėnesius buvo nušalinta nuo merės pareigų, bet vėliau Panevėžio apygardos teismas ją grąžino į pareigas.