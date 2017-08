„Ieškinys atmestas“, – BNS sakė teismo atstovė Rūta Trimailovienė. Teismas konstatavo, kad ieškovas, kaip įstaigos vadovas, buvo nepakankamai aktyvus – dar iki ataskaitos pateikimo Vilniaus miesto savivaldybė teikė nurodymus dėl „Go Vilnius“ veiklos organizavimo. Teismo vertinimu, šių nurodymų, jis, kaip įstaigos vadovas, o ne eilinis darbuotojas, neturėjo laukti, priešingai – pats turėjo imtis iniciatyvos, savarankiškų aktyvių veiksmų organizuojant „Go Vilnius“ veiklą. Teismas atkreipė dėmesį, kad nors D. Udrys nors ir buvo įsipareigojęs užtikrinti iniciatyvų problemų, trukdančių pasiekti strateginius tikslus, sprendimą, aktyviai bendradarbiauti su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos departamentais ir skyriais identifikuojant ir padedant šalinti veiksnius, trukdančius pasiekti bendrus tikslus, pasiūlymų neteikė. Susiję straipsniai: „Go Vilnius“ vadovas D. Udrys atleistas iš pareigų Buvęs „Go Vilnius“ vadovas D.Udrys skundžia atleidimą, prašo moralinės žalos atlyginimo Taip pat pastebima, kad „Go Vilnius“, už kurio veiklą ir rezultatus buvo atsakingas ieškovas, 2017 m. I pusmečio pasiekimai siekiant įvykdyti vieną iš pagrindinių atsakovės veiklos tikslų – naujų darbo vietų sukūrimą, pritraukiant į miestą tarptautinės investicijas, buvo itin žemi (tik 18 proc. iš 100 proc.). „Taigi, jo, kaip įstaigos vadovo, nepakankamas iniciatyvumas, aktyvumas, negebėjimas tinkamai organizuoti įstaigos veiklos, trukdė įstaigai pasiekti jai iškeltus tikslus, kas sudaro pagrindą teismui konstatuoti, kad ieškovas Vilniaus miesto savivaldybės pasitikėjimą prarado iš pareigų atšauktas esant jo kaltei“,– paskelbė teismas. Atšaukdamas D. Udrį iš užimamų pareigų meras darbo sutarties nepažeidė, iš anksto įspėti ieškovą apie atšaukimą iš pareigų neturėjo, kadangi ieškovas iš pareigų atšauktas esant jo kaltei. D. Udrys buvo apskundęs teismui mero Remigijaus Šimašiaus sprendimą atleisti jį iš pareigų ir prašė pripažinti jį neteisėtu, grąžinti į darbą, taip pat prašė priteisti vidutinį darbo užmokestį ir 100 eurų moralinės žalos atlyginimą. Jis neabejojo, kad atleistas ne dėl blogų įmonės rezultatų, o dėl pasisakymų apie partizanus tinkle „Facebook“. „Manau, atidiems žmonėms visiškai aišku, kad mero nutarimas mane atleisti iš „Go Vilnius“ direktoriaus pareigų nesusijęs su darbo kokybe ir pasiektais rezultatais. Kadangi meras mane atleisdamas išsakė visokių tikrovę neatitinkančių priekaištų, nematau kito kelio, kaip ginti savo reputaciją teisinėmis priemonėmis“, - savo „Facebook“ paskyroje yra skelbęs D. Udrys. D. Udrį Vilniaus meras iš įmonės, atsakingos už savivaldybės investicijas, vadovo pareigų atleido liepą. Tuomet meras per atstovą spaudai informavo, kad sprendimas priimtas dėl netenkinančių įmonės rezultatų, esą D. Udrys neišnaudojo savo komandos potencialo. D. Udrys yra R.Šimašiaus vadovaujamo Liberalų sąjūdžio narys. D. Udrys sulaukė kritikos, kai „Facebook“ prie nuotraukos su partizanų atsišaukimu, raginančiu nepalaikyti kolūkių steigimo, kuriame buvo parašyta „Mirtis išdavikams“, jis paliko repliką „O žudyti kolchozų organizatorius – moralu?“ Jis taip pat klausė: „Pagal kokią definiciją kolūkio organizavimas prilygsta nusikaltimui prieš žmoniją, už kurį etikos normos leidžia grasinti nužudymu?“, o vėliau įdėjo citatą su terorizmo apibrėžimu. Į D. Udrio pasisakymus reagavo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, konservatoriai paragino merą atleisti jį iš pareigų. Meras tuomet sakė vertinsiantis D. Udrį pagal pasiektus rezultatus, ne pasisakymus socialiniuose tinkluose. „Sėdint XXI amžiaus pradžioje šalyje, kuri žengia demokratijos keliu ir kurioje reikalai klostosi į gerą, žmonės pamato laisvės vertybės, gyvena komfortiškai ir tolerancijos sąlygomis, pabandyti iš šios dienos pozicijų teisti žmones, kurie pokario metais kovojo už tai, kad mes šiandien tai turėtumėme - man atrodo, tai neadekvatu“, - tuomet BNS teigė meras.

