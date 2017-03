Taisyklė, kurios nežinodami impotentais tampa jau 40-ies

DELFI redakcijoje vykusios tiesioginės konferencijos „Seksas lietuvių literatūroje – skanu ar vulgaru?“ metu jis pasidalijo savo įžvalgomis apie intymias lietuvių problemas ir patarė, ką žinoti apie seksą turėtų kiekvienas.

Per gyvenimą vyras gali mylėtis nuo 7 iki 12 tūkst. kartų

Urologas perspėjo, kad be saiko mylėtis vyrams nereikėtų – jie turi tam tikrą limitą, kurį išnaudoję anksčiau gali tapti kaip Kazanova 40-ies – su gražiomis moterimis sulaukęs tokio amžiaus jis tegalėdavo tik kalbėtis.

„Nuo 7 iki 12 tūkst. kartų. To užtenka. Nepropaguoju ir nesakau, kad per naktį ar per dieną 5 kartus reikia. Atėjo pas mane kartą jaunuolis maždaug 23-ejų, kuris paprašė išrašyti „Viagros“. Paklausiau, ar pačiam neišeina, sako: „Išeina 3 kartus per naktį, noriu 5“. Aš jam parašiau, bet perspėjau, kad čia jau šiek tiek nukrypimas nuo normos“, – tikino B. Dainys.

Jo teigimu, mylintis po 3 kartus per savaitę, anksčiau aptarto limito vyrai neišnaudos iki gilios senatvės.

„Tačiau turiu nudžiuginti, kad dabar yra įvairios priemonės, kurios padeda atstatyti, sustiprinti“, – savęs netausojančius guodė jis.

Penio implantas – 85-erių vyriškiui

Paklaustas, ar yra koks laiko limitas, kiek santykiuose trunka aistros periodas, B. Danys tikino šiuo klausimu girdėjęs daug teorijų, tačiau praktika rodo ką kitą.

„Aš gyvenime matau ir daugiau kaip 80 metų sulaukusius subrendusius vaikinus, kuriems dar reikia sekso. Vyriausias mano pacientas, kuriam teko implantuoti varpos implantą Lietuvoje, buvo maždaug 85 metų. Tai pavyzdys, kuris rodo, kad seksas yra aktualus visais amžiaus tarpsniais. Tas žmogus buvo paguldytas į ligoninę ir kai kurie gydytojai skeptiškai žiūrėjo, kam to reikia, ką čia susigalvojo, net kiek kaltinančiai mane apkalbėjo. Antroji jo pusė buvo jaunesnė, dabar jis man siunčia laiškelius ir rašo, kaip jam į gerąją pusę pasikeitė gyvenimas“, – pavyzdžiu dalijosi urologas.

Nors neretai apie seksą kalbama kaip apie malonumą, tačiau B. Dainys ragino prisiminti, kad seksas reikalingas ir demografinei padėčiai taisyti, ir gerai sveikatai palaikyti.

„Jei vaikinas ar mergina depresijoje kokioje, viskas nesiseka, kaip jie sužydi, kai susiranda savo antrą puselę ir prasideda normalūs, geri lytiniai santykiai. Tas rodo, kad ir depresiją išsklaido, yra tyrimai padaryti, kad tos poros, kurios dažnai užsiima seksu, gripu suserga daug rečiau, jų imunitetas sustiprėja. Amerikos indėnai net turi tokią patarlę: du jaunuoliai – vyras ir moteris – niekada nesušals ir po plona antklode“, – juokėsi B. Dainys.

Kodėl vyrai būna neištikimi arba meta dėl jaunesnės?

Paklaustas, ar tiesa tai, kad vyresni vyrai savo seksualinį apetitą bando kelti susitikinėdami su jaunesnėmis merginomis, būdami neištikimi, B. Dainys sutiko, kad patarlėje „Kai žilė galvon, tai velnias uodegon“ yra teisybės.

„Iš tikrųjų, vyriškos galios su amžiumi silpsta. Vyriškas klimaksas taip pat yra – prasideda, deja, anksčiau nei moterims, apie 45-50 gyvenimo metus. Sumažėja testosterono kiekis ir jiems vis reikia ryškesnės erotinės stimuliacijos. Jie jaučia, kad galios kiek silpsta, bet svarsto: „Su kaimyno žmona tai tikrai išeitų“. Atsiranda minčių, gal jaunesnė labiau sujaudins, uždegs. Tokios mintys neretai kyla, dėl to ta vidurinio amžiaus krizė tokia ir yra. Dėl to neretai ir skyrybos tuo laiku dažnesnės“, – pasakojo jis.

Tačiau tai, kad vyras negali praeiti pro dailią moterį į ją neužmetęs akies, tikino B. Dainys, geras rodiklis.

Jei nežiūri į dailią moterį, galima įtarti, kad kažkas blogai

„Negalvokite ir nevaizduokite, kad moterys irgi neatkreipia dėmesio į gražius, pasitempusius, tvarkingus vyrus. Aš manau, kad dėmesio atkreipimas dar nereiškia pulti ir tempti į lovą. Tai tik rodo, kad vyras turi pakankamą kiekį testosterono“, – pasakojo jis.

Pasak B. Dainio, dažnas net nesusimąsto, kiek problemų net jauni vyrai dėl jo trūkumo turi.

„Ateina ir sako: „Mano antra pusė labai graži, ją labai myliu, gerbiu, bet nėra visiškai jokio potraukio“. Ir ką manote? Padarome testosterono kiekio kraujyje tyrimus, o jo labai mažai. Jei vyras į gražią, tvarkingą moterį neatkreipia dėmesio ir nepažiūri, tai jau reikia įtarti, kad kažkas ne tvarkoje“, – perspėjo B. Dainys.

Santykius išgelbėjo grubumas: gnybia taip, kad mėlynė lieka

Labai svarbu, ne kartą konferencijos metu pabrėžė urologas, ir kuo daugiau kalbėtis apie santykius, savo vizijas, seksualinius lūkesčius.

„Prisimenu vieną moterį, kuri paprašė su manimi pasikalbėti atskirai nuo vyro. Jis – tvirtas, gražus, pora atrodo ideali. Tačiau ji man sako: „Kai aš turėjau Joną (prieš daugelį metų), jis taip mane orgazmo metu suspausdavo, kad net mėlynės likdavo. Man to labai trūksta. Kodėl taip Antanas nedaro? Aš jo prašiau, bet jis bijo mane sužaloti“, – vienu atveju dalijosi B. Danys.

Tuomet jis prisiminė vyrą kiek paraginęs su savo moterimi elgtis grubiau. Kai jie susitiko po kurio laiko, Antanas esą tik pasidžiaugė, kaip viskas pasitaisė.

„Sako: „Aš jai taip įgnybu į vieną vietą, kad mėlynė gera lieka“. Atrodo, juokinga, ką pasakoju, tačiau Amsterdamo sekso muziejuje du trečdaliai ekspozicijos paskirta rimbams, botagams, raiščiams“, – kad ir grubumas kartais svarbu, užtikrino B. Dainys.

Pasidomėjus, ar tik tai nerodo, kad tradicinis seksas tampa nebepopuliarus, B. Dainys patikino, kad tikrai yra porų, kurioms reikia, kad lytiniai santykiai suteiktų ir papildomų emocijų.

„Mums, vyrams, atrodo, kad moterims gerai bet koks seksas. Tai neteisybė. Absoliučiai. Kiekviena moteris reikalauja tam tikrų niuansų. Vis daugiau moterų dabar nori ilgesnės preliudijos, joms malonu, kai vyrai dažniau kalba joms į ausį malonius žodžius, gal daugiau reikia švelnumo. Ta preliudija turėtų būti tokia, bet orgazmo pajutimo metas turi būti absoliučiai skirtingas. Jei vyras nesupras, kas darosi, kaip reikia keisti elgesį, baigsis blogai“, – įspėjo B. Dainys.

Oralinis ir analinis seksas – tik su prezervatyvu: gydėsi ilgai ir skausmingai

Urologas aptarė ir skirtingas sekso rūšis. Oralinis seksas, tikino jis, visiškai priimtinas, tik reikėtų prisiminti naudoti apsisaugojimo priemones.

„Ir oraliniu būdu galima apsikrėsti lytiniu keliu plintančiomis ligomis. Jau dabar įrodyta, kad kai kurios chlamidijos, ureaplazmos, mikoplazmos gali gyventi burnoje, jei ji, dantys yra nevisiškai sutvarkyti. Kelis jaunuolius turėjau gydyti“, – pripažino jis.

Savo ruožtu mylintis analiniu būdu, įspėjo B. Dainys, kyla didžiulis infekcijos pavojus – būtini specialūs prezervatyvai.

„Prisimenu kelis jaunuolius, kurie paskui gydėsi ilgai, nuobodžiai, skausmingai prostatitą. Tai jaunų vyrų liga. AAtvejų sparčiai daugėja, nes serga tie, kurie turi daugiau partnerių, laksto, kai vanduo dar šaltas maudosi, galiausiai tai ir gyvenimo tempas lemia, stresas – visa tai susilpnina imunitetą“, – įspėjo urologas.

Geriausias prostatos masažas – seksas

Konferencijos metu jis atsakė ir į skaitytojo klausimus. Vienas jų domėjosi, ar teisingos draugo įžvalgos, esą prostatos masažas toks malonus, kad po jo daugiau nebesinori mylėtis su moterimis.

„Nepasakyčiau, kad stebuklinga, nors dabar erotinio masažo kabinetuose labai siūlo šį masažą. Jis atliekamas pirštu, prostata masažuojama tol, kol ištuštinama. Žinoma, kai tuščia prostata, ar skrandis, ar žarnynas, mes jaučiamės gerai“, – kodėl vyrams tai malonu, aiškino B. Dainys.

Tačiau gydytojas užtikrino, kad paslapčių čia nėra, o geriausia, kai prostata ištuštinama natūraliu būdu – mylintis.

„Pats geriausias prostatos masažas yra seksas. Be to, šis būdas natūralesnis ir sveikesnis“, – užtikrino jis.

Kodėl verta naudoti sekso žaisliukus ir skaityti erotinius romanus?

Viešėdamas redakcijoje urologas pasidžiaugė, kad situacija keičiasi į gerą ir su intymiomis problemomis susidūrę lietuviai nebesibaimina domėtis, ieškoti informacijos, kreiptis į specialistus.

„Tik dar apie vibratorius mažai kalbama, ypač poros to vengia. Kai kurioms moterims, kad patirtų orgazmą, būtinas vibratorius ir tai nieko blogo, turi apsitarti, kad ir vyras tai suprastų, kad tai ne koks ištvirkavimas. Labai neretai ateina moteris, kurios bijo kažką pasakyti savo vyrams. Reikia daugiau atvirumo, pasakoti savo fantazijas, godas ir visas bėdas galima puikiausiai išspręsti“, – sakė jis.

Todėl ir į erotinius romanus B. Dainys sakė žvelgiantis tik teigiamai – jie ugdo, yra naudingi mezgant santykius.

„Moterys turi daugiau visokių erotinių svajonių, lankstesnę ir įdomesnę fantaziją. Tuo metu vyrams rūpi daugiau dalykų. Retas jų galvoja tik apie tai, kaip būtų šaunu turėti darnią ir mylinčią šeimą. Mums dar ir medžioklė rūpi, automobilis, žvejyba, kiti dalykai. Tie absoliučiai vyriški dalykai mums šiek tiek nustumia į antrą planą ir tas erotines fantazijas. Nesakau, kad to nebūna, bet moterys subtiliau tai jaučia. Paskaitykite romanus ir perkelkite tai į realų gyvenimą – mano būtų toks patarimas“, – pokalbį baigė jis.