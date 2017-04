Švelninamos Palangos koncertų salės koncesijos konkurso sąlygos

Kempingą valdysiančiai įmonei pagrindinė sąlyga - per pirmuosius 7 metus laisvame kempingo teritorijos plote pastatyti 14 poilsio namelių, iš kurių du būtų pagerinti. Nameliai būtų pritaikyti poilsiauti ir žiemą. Pagal to meto statybos ir medžiagų kainas buvo skaičiuojama, kad koncesininko investicija sieks ne mažiau kaip milijoną eurų.

Iki šiol norinčius šeimininkauti kempinge gąsdino pernelyg trumpas objekto valdymo laikotarpis ir menkos galimybės iš veiklos susigrąžinti investuotas lėšas. Dabar savivaldybė konkurso sąlygose buvusį 15 metų koncesijos laikotarpį pailgino iki 25 metų. Be to, sušvelnėjo reikalavimas kasmet bent pusmečiui kempinge įdarbinti 14 žmonių. Iki šiol kurorto valdžia pageidavo, kad koncesininkas per 10 metų miestui sugrąžintų salės statybai pasiskolintas lėšas - apie 1,8 mln. eurų. Dabar šis laikotarpis pratęstas iki 20 metų, perpus sumažėjo ir metinė įmoka, kuri dabar siekia beveik 90,2 tūkst. eurų.