Susitikime su G. Landsbergiu – Lazdijų mero A. Margelio zadanijos

Tai buvo pirmasis politiko susitikimas su partijos skyriumi per pastaruosius dvejus metus.

Susitikime dalyvavęs ir šiuo metu partijoje suspenduotas Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis dar iki susitikimo buvusiems partiečiams davė nurodymus, kokių klausimų partijos vadovybei užduoti nederėtų.

Vienas iš jų – dėl paties A. Margelio tolesnės perspektyvos konservatorių partijoje.

Dalyvavo ir meras A. Margelis

G. Landsbergis Lazdijuose nesilankė net praėjusios rinkimų kampanijos į TS – LKD partijos pirmininko kampanijos metu.

Lazdijiečiai partijos pirmininko rinkimuose palaikė G. Landsbergio konkurentą, buvusį kandidatą į partijos pirmininkus, Seimo narį Paulių Saudargą.

Vakarykščiame susitikime dalyvavo ir buvęs konservatorių partijos Lazdijų syriaus pirmininkas, Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis, kurio narystė partijoje ir skyriaus pirmininko poste sustabdyta nuo praėjusių metų gegužės 3-os dienos.

Kartu su G. Landsbergiu ketvirtadienį į Lazdijus atvyko ir partijos pirmininko pavaduotojai, Seimo nariai Monika Navickienė ir Mantas Adomėnas.

Prieš susitikimą su skyriumi – pokalbis akis į akį

Iki susitikimo savivaldybės salėje su partiečiais, Lazdijų rajono mero kabinete įvyko privatus G. Landsbergio ir A. Margelio susitikimas.

Paklaustas, apie ką kalbėjosi už uždarų durų, TS – LKD pirmininkas teigė, kad buvo aptartas „ir klausimas dėl Margelio suspendavimo bei ateities perspektyvos“.

„Taip, šis klausimas irgi buvo paliestas. Aš tiesiog paaiškinau, kad yra procedūros, ir viskas priklauso nuo paties Margelio bei partijos Priežiūros komiteto sprendimų“, - sakė G. Landsbergis.

Pasak politiko, A. Margelio narystės suspendavimas baigsis gegužės 3-ą dieną. Esą pagal partijos įstatus, politikas gali kreiptis į partijos Priežiūros komitetą, kuris įvertins priežastis, „dėl ko narystė buvusi sustabdyta, ir jeigu aplinkybės pašalintos, priims vieną ar kitą sprendimą“.

Lazdijų rajono savivaldybės mero A. Margelio narystė konservatorių partijoje buvo sustabdyta 2016-ųjų gegužę.

Tai buvo padaryta partijos Priežiūros komiteto sprendimu po vadinamojo televizoriaus skandalo, kai viešumon iškilo faktai, jog Lazdijų rajono savivaldybės administracija ir jos įstaigos iš A. Margelio žento vadovaujamos bendrovės „Dzūkų žinios“ pirko įvairių prekių, permokėdami už jas kelis kartus didesne nei rinkos kaina.

UAB „Dzūkų žinios“ pagrindinis akcininkas ilgą laiką buvo pats A. Margelis, tačiau kilus minėtam viešųjų pirkimų skandalui politikas pareiškė akcijas padovanojęs vienos rajono pradinės mokyklos sargui.

Partiečiams – nurodymai, ko nevalia klausti

Dar iki prasidedant Lazdijų konservatorių susitikimui su partijos vadovybe, A. Margelis viešai nurodęs, kokių klausimų klausti nevalia.

Tai, kad toks nurodymas buvo duotas, patvirtino mažiausiai du susitikime dalyvavę konservatorių partijos nariai.

Vienas iš jų – laikinasis TS–LKD Lazdijų skyriaus pirmininkas, Lazdijų rajono savivaldybės vicemeras Gintautas Salatka.

- Apie ką kalbėjote su partijos vadovybe? – DELFI paklausė G. Salatkos.

- Tai daug buvo klausimų. Kalbėjome apie Vyriausybės darbą, (apie tai) kas vyksta Seime. Mes paprašėme daugiau dėmesio skirti regionams, ne tik didiesiems miestams. Toks, sakyčiau, betarpiškas labai bendravimas vyko, - teigė G. Salatka.

- Ar G. Landsbergiui buvo užduotas klausimas dėl Artūro Margelio?

- Ne, toks klausimas nebuvo užduotas.

- Ar tiesa, kad dar prieš susitikimą ponas Margelis nurodęs, kokius klausimus galima užduoti, o kurių neliesti?

- Taip, toks pageidavimas buvo išsakytas. Ne, mes neklausėme ir to, kodėl (G. Landsbergis) neatvyko anksčiau. Visos pusės buvo mandagios, - teigė laikinasis TS–LKD Lazdijų skyriaus pirmininkas G. Salatka.

Tačiau kitas DELFI šaltinis teigė, kad toks pageidavimas iš A. Margelio pusės buvo daugiau panašus į nurodymą.

„Tai dar prieš prasidedant (susitikimui), meras pasakė, kad kartais demokratijoje reikia ir trupučio diktatūros, nes be to demokratija virsta anarchija. Tai (jis) pasakė, kad dabar pasielgs diktatoriškai, ir pasakė, kad „jo klausimo“ liesti per susitikimą nevalia“, - teigė vienas iš Lazdijų konservatorių partijos narių.

Pasak pašnekovo, jo žiniomis, esą buvo pasirengta ir tam atvejui, jei atvykusieji užsipultų A. Margelį ar reikštų jam priekaištus.

„Tai ten buvo žmonių, kurie tokiu atveju turėjo pasikelti ir visi išeiti iš salės, jei taip būtų, jei pultų“, - sakė partijos eilinis.

Meras nuomonę pakeitė

Susisiekus su Lazdijų rajono savivaldybės meru A. Margeliu, politikas paprašė atsiųsti klausimus raštu, nes esąs renginyje.

DELFI A. Margelio klausė, ar kalbėdamas akis į akį su G. Landsbergiu aptarė savo politinę ateitį konservatorių partijoje; teiravomės ir dėl jo partiečiams duotų nurodymų, ko svečius galima klausti, o ko – ne; taip pat apie tai, kieno kvietimu jis dalyvavo partijos skyriaus susitikime su partijos vadovybe bei kaip mato savo perspektyvas TS – LKD?

Iš pradžių žadėjęs į klausimus atsakyti, skambinant vėliau politikas neatsiliepė mobiliuoju telefonu, taip pat nesulaukėme ir jo komentarų raštu.