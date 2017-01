Sugebėjo išklimpti iš alkoholizmo: penkios istorijos

Daugiau nei dešimt milijonų britų vartoja pavojingai daug alkoholio ir reguliariai viršija rekomenduojamą maksimalią 14 alkoholio vienetų ribą (10 mililitrų gryno alkoholio, vidutinė vyno taurė ar alaus pinta – du vienetai), skelbiama praėjusį mėnesį sveikatos priežiūros tarnybos „Public Health England“ paviešintoje ataskaitoje.

Beveik du milijonai britų yra laikomi piktnaudžiaujantys alkoholiu. Tai reiškia, kad jie per savaitę suvartoja daugiau nei 35 alkoholio vienetus (pusketvirto butelio vyno). Vyrų atveju šis kiekis viršija 50 alkoholio vienetų.

Maksimalią ribą peržengti yra labai paprasta. Pavyzdžiui, didelė vyno taurė gali prilygti trečdaliui butelio. Ir vartodami tiek alkoholio žmonės jaučia ne tik pagirias.

Daug gerdami žmonės suvartoja ir daug kalorijų. Be to, didelis alkoholio kiekis didina kraujospūdį ir cholesterolio kiekį. Alkoholis taip pat didina cukraus kiekį kraujyje, dėl ko didėja antrojo tipo diabeto rizika. Galiausiai kepenims skaldant alkoholį gaminasi toksinai, kurie daro žalą kepenų ląstelėms, kyla uždegimas ir kepenys randėja.

Ekspertai sako, kad maždaug dvidešimčiai procentų daug alkoholio vartojančių žmonių galiausiai kils kepenų problemų, kurios neretai gali būti ir mirtinos. Alkoholis taip pat didina vėžio, insulto, silpnaprotystės ir širdies ligų riziką.

Nuo alkoholio kenčia ne tik kepenys, bet ir miegas, sako „Royal Free London NHS Foundation Trust“ kepenų ligų specialistas profesorius Kevinas Moore'as.

„Reguliariai alkoholio vartojantys žmonės dažnai susiduria su miego problemomis, nes yra didesnė tikimybė, kad jie knarks ar nakties metu dažniau atsibus dėl prasto kvėpavimo ar dėl poreikio nueiti į tualetą. Dėl to dienos metu tokiems žmonėms bus sunkiau susikoncentruoti“, – sakė jis.

Nejaugi ar tikrai bent mėnesiui atsisakius alkoholio galima panaikinti organizmui padarytą žalą? Ekspertai mano, kad taip.

„Neseniai mūsų atlikti tyrimai parodė, kad vidutiniškai 35 alkoholio vienetus per savaitę suvartojantiems žmonėms mėnesiui atsisakius alkoholio, kepenų standumas, rodantis kepenų pažeidimą, sumažėja 10-15 proc. Taip pat gerokai sumažėja svoris, kraujospūdis, cholesterolio kiekis ir atsparumas insulinui“, – sakė profesorius K. Moore'as.

Tikrai verta

Siekiant išsiaiškinti, ar tai tikrai veikia, penkių žmonių, kurie vartoja daugiau už rekomenduojamą alkoholio kiekį, buvo paprašyta sudalyvauti eksperimente ir mėnesiui atsisakyti alkoholio. Prieš eksperimentą ir po jo jie buvo pasverti, išmatuotas jų kraujospūdis ir cholesterolio kiekis, atlikti kraujo tyrimai. Savanoriams taip pat buvo atliktas ultragarsinis kepenų tyrimas.

„Kraujo tyrimai tam tikriems kepenų enzimams nustatyti suteikia svarbios informacijos apie kepenų būklę“, – sakė profesorius K. Moore'as.

Štai kokių stebinančių rezultatų pavyko pasiekti.

Sumažėjo kraujospūdis

Muzikos leidybos kompanijoje dirbantis 55 metų Gordonas Charltonas su savo 53 metų žmona Yvonne ir dviem vaikais – 19 metų Ollie ir 22 metų Emily – gyvena Bidenhame, šalia Bedfordo. Per savaitę jis išgeria 60-70 alkoholio vienetų.

Gordonui patinka po darbo išgerti kelias pintas alaus bare ir vėliau namie išlenkti dar kelias taures vyno. Šeštadienį žiūrėdamas futbolą jis išgeria keturias ar penkias pintas alaus. Sekmadienį pietų metu jis išgeria vyno.

Paprastai jis negeria pirmadieniais ir antradieniais. Kiekviena savaitę nubėga kelis kilometrus, kartą per savaitę lanko šokių pamokas ir į traukinių stotį ir iš jos eina pėsčiomis.

Eksperimento pradžioje ultragarsinis tyrimas parodė, kad Gordono kepenys pradeda riebėti: dėl alkoholio poveikio kepenų ląstelėse kaupiasi riebalai, o tokia būklė gali baigtis randėjimu. Po mėnesio be alkoholio jo kepenų būklė pagerėjo, jos nebebuvo tokios standžios. Gama-Gliutamil transferazės, arba GGT, enzimo (jo atsiranda kraujyje esant kepenų pažeidimui) tyrimas parodė, kad šio enzimo kiekis sumažėjo.

Gordonas neteko vieno kilogramo svorio, nors valgė daugiau. Jo kraujospūdis sumažėjo iki normalaus.

„Daugumos Gordono svorio žmonių kepenys yra apriebėjusios, – sakė profesorius K. Moore'as. – Jį iš dalies gelbėja tik tai, kad jis reguliariai sportuoja. Tyrimai rodo, kad fizinis aktyvumas gali apsaugoti organizmą nuo kenksmingo alkoholio poveikio.“

„Per pastaruosius metus vartojau daugiau alkoholio dėl didesnės įtampos darbe ir net ėmiau pastebėti, kad nekantriai laukiu, kada galėsiu išgerti, – sakė Gordonas. – Atsisakyti alkoholio nebuvo labai sunku, nors į tą laikotarpį pateko ir mano gimtadienis ir kalėdinis vakarėlis darbe.“

„Aš be jokių abejonių jaučiuosi geriau emociškai, esu energingesnis, pagerėjo mano koncentracija. Tiesa, radau alkoholiui alternatyvą – ledus, – pasakojo vyras. – Manau, kad atsisakysiu alkoholio dar bent šešiems mėnesiams.“

Mano kepenys ėmė atsigauti

33 metų kosmetologė Aimee Bradley gyvena Havante, Hempšyro grafystėje, su 33 metų vyru Davidu ir trejų dukrele Autumn. Per savaitę ji suvartoja daugiau nei 70 vienetų alkoholio. Ji ėmė reguliariai gerti po mamos mirties 2009 metais.

Vienu metu per vakarą ji galėdavo išgerti du ar tris butelius vyno. Dabar ji per vakarą išgeria butelį vyno, tačiau stengiasi kelias dienas per savaitę alkoholio nevartoti.

Per pastaruosius dvejus metus Aimee priaugo beveik 25 kilogramus – viskas dėl alkoholio. Namie ji kasdien atlieka jogos pratimų.

Aimee GGT enzimo rodiklis normą moterims viršijo aštuonis kartus. Taip pat buvo smarkiai padidėję kitų dviejų enzimų rodikliai. Smarkiai buvo sutrikęs ir moters miegas. Po blaivybės mėnesio jos GGT enzimų rodiklis sumažėjo trečdaliu, o kiti du krito daugiau nei perpus.

„Labai nustebau, kai gavau Aimee pirminius kepenų ultragarsinio tyrimo rezultatus, – sakė profesorius K. Moore'as. – Jos kepenys tikrai apriebėjusios dėl svorio prieaugio ir didelio suvartojamo alkoholio kiekio. Kai ji nustojo gerti, kepenų enzimų rodikliai parodė, kad kepenys atsistato, tačiau rodikliai vis tiek dar viršija normą. Todėl rekomenduoju jai vengti alkoholio, nes jai yra didesnė kepenų cirozės išsivystymo rizika. Ji taip pat turėtų pradėti sportuoti.“

„Tokie rezultatai mane išgąsdino. Netekau mamos ir noriu dar ilgai gyventi dėl savo dukros, – sakė Aimee. – Atsisakyti alkoholio man buvo sunku. Kelis kartus buvau atsidariusi vyno butelį, kad pauostyčiau vyną. Ėmiau daugiau valgyti, kad kompensuočiau alkoholio trūkumą, tačiau vis tiek netekau šiek tiek svorio. Nebesijaučiu tokia vangi. Dabar vartoju alkoholio tik ypatingomis progomis.“

Sulieknėjau ir esu gerokai laimingesnis

Konsultacijų firmą turintis 62 metų Samas Mitchellas-Innesas yra išsiskyręs ir turi du vaikus. Jis gyvena Londono vakariniame Ylingo rajone. Per savaitę suvartoja vidutiniškai 25-40 alkoholio vienetų.

Samas penkias dienas per savaitę išgeria dvi taures raudono vyno. Per kiekvieną gavėnią jis atsisako alkoholio šešioms savaitėms. Kasdien dviračiu nuvažiuoja 22 mylias ir kartą per savaitę sportuoja su asmeniniu treneriu.

„Samo pradiniai enzimų duomenys rodė, kad kepenys yra šiek tiek pažeistos. Tačiau padidėjimą galėjo sukelti ir raumenų pažeidimai, nes jis daug važinėja dviračiu. Fizinis aktyvumas Samą saugo. Atsisakius alkoholio jo kepenų būklės rodikliai yra normalūs, kas rodo, kaip naudinga leisti kepenims atsistatyti“, – sakė profesorius K. Moore'as.

„Pagerėjo mano koncentracija. Fiziškai jaučiuosi geriau, ypač rytais. Ir kietai miegu iki pat ryto. Dabar vartoti alkoholio noriu rečiau“, – sakė Samas.

Pagerėjo mano miegas, odos būklė ir nuotaika

41 metų Lucy O'Grady su sūnumi ir gyvenimo draugu gyvena Pietų Londone. Per savaitę ji suvartoja daugiau nei 70 vienetų alkoholio.

Pernai ji kentė nuo depresijos, kurią sukėlė šeimyninės problemos, ir ėmė vartoti daugiau alkoholio, kad užsimirštų. Ji kas vakarą išgeria butelį raudono vyno, o dienos metu dažnai išgeria alaus. Kiekvieną dieną lankosi sporto salėje.

Nepaisant to, kad ji vartoja daug alkoholio, Lucy tyrimų rezultatai yra normos ribose. Po keturių savaičių be alkoholio pagerėjo jos miegas ir koncentracija.

„Lucy neabejotinai vartoja per daug alkoholio. Tikėjausi, kad jos tyrimai parodys, jog yra sutrikusi kepenų funkcija, tačiau jos tyrimai buvo stebėtinai geri, – stebėjosi profesorius K. Moore'as. – Jos gerą sveikatą iš dalies gali paaiškinti sportas arba geri genai. Svarbiausia, kad atsisakydama alkoholio ji išbandė savo psichologinę priklausomybę nuo jo.“

„Jaučiau, kad man kažko trūksta, kai negėriau, – pasakojo Lucy. – Alkoholis man suteikė pasitikėjimo. Tačiau jis kenkė mano odai. Ir man nepatiko, kad dėl jo tapau irzlesnė. Tikrai nežinojau, ar galėsiu jo atsisakyti. Tačiau tai padariau ir tai padėjo man atsikratyti noro gerti. Miegu geriau ir jaučiuosi geriau. Tai buvo teigiama patirtis, o ir sutaupiau nemažai pinigų.“

Dabar galiu visiškai susikoncentruoti

36 metų virtuvės šefas Johnas Browne'as iš Londono šiaurinio Vemblio rajono yra vienišas dviejų vaikų tėvas. Per savaitę jis suvartoja 46 alkoholio vienetus.

Johnas mėgsta po darbo išlenkti kelis bokalus alaus. Savaitgaliais jis aludėje išgeria šešias ar septynias pintas „Guinness“ alaus, o vėliau renkasi sidrą arba viskį su vandeniu. Jis mažai sportuoja. Jo šeimoje būta piktnaudžiavimo alkoholiu atvejų.

Johno cholesterolio rodiklis buvo aukštas (5,9), tačiau po eksperimento jis sumažėjo iki 5,7. Nors miegas nepagerėjo (jis miega tik keturias valandas), jo koncentracija pagerėjo.

„Prieš eksperimentą Johno rezultatai buvo normalūs, išskyrus padidėjusi cholesterolį. Tyrimai rodo, kad cholesterolis mažėja, kai žmonės nustoja gerti, – sakė profesorius K. Moore'as. – Jo kraujospūdis, nors pradžioje jis ir nebuvo aukštas, sumažėjo. Tačiau negaliu suprasti, kodėl padidėjo jo kepenų standumas.“

„Mano pagirios gali būti siaubingos: siaubingai skauda galvą. Man buvo sunku atsisakyti alkoholio ir kelis kartus pagunda buvo didžiulė. Po eksperimento pagerėjo mano koncentracija, ir esu įsitikinęs, kad prie to prisidėjo alkoholio atsisakymas.“

„Po eksperimento pabaigos prieš dvi savaites išgėriau tik butelį alaus ir keturias ar penkias taureles degtinės. Daugiau alkoholio vartoti neketinu.“

Vieno mėnesio be alkoholio rezultatai

„Vos po mėnesio be alkoholio sumažėjo visų dalyvių kraujospūdis, sumažėjo insulto, širdies ligų ir inkstų pažeidimo rizika, – sakė profesorius K. Moore'as. – Sumažėjo daugumos dalyvių svoris, nors kai kurie daugiau valgė ir mažiau sportavo. Alkoholio atsisakymas taip pat pagerino miegą ir koncentraciją.“