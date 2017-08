Kaip pranešė Vilniaus savivaldybė, nuo ketvirtadienio 9 valandos iki pirmadienio 7 valandos bus draudžiamas transporto eismas Gedimino prospekto dalyje tarp Šventaragio ir Vilniaus gatvių, Totorių gatvėje nuo Gedimino prospekto iki pastato Totorių gatvėje 8.

Taip pat nuo ketvirtadienio 19 valandos iki pirmadienio 7 valandos bus draudžiamas transporto eismas Gedimino prospekto dalyje tarp Vilniaus ir J. Tumo-Vaižganto gatvių. Penktadienį nuo 20 iki 23.30 valandos ir šeštadienį nuo 20 iki 21.30 valandos bus draudžiamas transporto, išskyrus aptarnaujančio, priemonių eismas Šventaragio ir T.Vrublevskio gatvėse koncertų Katedros aikštėje metu. Renginių metu viešojo maršrutinio transporto eismas nesikeis, tačiau galimi nežymūs vėlavimai Gedimino pr. kertančiuose autobusų ir troleibusų maršrutuose. Savivaldybė rekomenduoja į „Sostinės dienų“ renginius atvykti Vilniaus autobusais ir troleibusais. Pasibaigus „Dūzgiančio prospekto“ vakariniams koncertams namo grįžti bus galima naktiniais autobusais: 101N, 102N, 103N, 104N, 105N ir 88N. Naktiniai autobusai važiuos kas 35–45 minutes ir sustos centrinėje miesto dalyje esančiose stotelėse.

