„Sodros“ dviveidiškumas pribloškė draudimo negavusią mamą: taip, čia tokia įstatymo spraga

„Išeinant vaiko auginimo atostogų „Sodra“ aiškino, kad mano darbo stažas pensijai gauti nenutrūks, ir jei būsiu vaiko auginimo atostogose dvejus metus, tai darbo stažas tiek laiko ir bus skaičiuojamas. Dabar gavau laišką iš „Sodros“, ir paaiškėjo visai kita realybė“, - piktinosi DELFI redakcijai parašiusi Aistė (moters pavardė redakcijai žinoma, neskelbiama jos prašymu).

Jauna moteris sulaukė vadinamo „vyšninio“ laiško iš „Sodros“. Tokie laiškai išplatinti 140-čiai tūkst. pagal darbo sutartis dirbančių Lietuvos piliečių, kurie informuojami apie per 2016 metus nesukauptą vienerių metų stažą. „Sodra“ teigia šia informacine kampanija norinti paraginti potencialiai nelegalias pajamas gaunančius žmones išeiti iš šešėlio.

„Tikrai daugumos Lietuvos mamų, gaunančių 40 proc. vaiko priežiūros išmokas nuo jų kompensuojamo uždarbio, pajamos mažesnės nei minimumas, ir jos nesukaupė darbo stažo. Nemažai mamų, iki gimstant vaikui uždirbusių minimalų atlyginimą, prarado darbo stažą ir už abu vaiko auginimo metus. Kaip taip galima?“, - negalėjo patikėti DELFI pašnekovė.

Aiškina gavusi patikinimą, kad stažą sukaups

Planuodama motinystės atostogas, ji pasirinko įstatymuose numatytą modelį, pagal kurį pirmuosius vaiko priežiūros metus „Sodra“ mokėjo 70 proc. kompensuojamo uždarbio, o antraisiais metais – 40 proc. Būtent dėl tokio pasirinkimo Aistės pajamos antraisiais vaiko priežiūros metais nebesiekė minimalaus atlyginimo dydžio.

Moteris galėjo rinktis kitą variantą, pagal kurį pirmaisiais vaiko priežiūros metais mokama 100 proc. kompensuojamo uždarbio, tačiau Aistė tikino, kad ji, kaip ir daugelis kitų mamų, nenorėjo antraisiais metais likti visai be pajamų.

„Dabar gavau iš „Sodros“ laišką, kad už 2016 metus nesukaupiau pilno vienų metų darbo stažo, nes mano pajamos buvo mažesnės nei minimumas. Nors išeinant vaiko auginimo atostogų apie tai, kad gali būti tokia situacija, net nebuvo užsiminta, aiškinta, kad darbo stažas bus skaičiuojamas be išlygų“, - kalbėjo ji DELFI.

Aistė teigė, kad ją labiausiai papiktino „Sodros“ reakcija, kurią moteris išgirdo paskambinusi šios institucijos skelbiamu telefonu pasiteiravimui.„Paskambinau į „Sodrą“, kad paaiškintų tokią situaciją. Man buvo pasakyta, kad tokia buvo įstatymo spraga, nuo šių metų įstatymas jau pakeistas, taigi, kitos motinos darbo stažą sukaups, neatsižvelgiant į jų gaunamas išmokas už vaiką. Buvo pasakyta, kad „Sodra“, jeigu reikės, dadraus mamas. Bet įstatymas atbuline tvarka negalioja“, - pasakojo moteris.

Stebisi valstybės nepagarba motinoms

Aistė piktinosi, kad motinos, kurios dalį darbo stažo prarado dėl valstybės sprendimų spragų, taip ir liks nuskriaustos. „Buvai vaiko auginimo atostogose, praradai darbo stažą, tavo bėdos, niekam neįdomu. Tiesa, dar atsiunčia įspėjantį laišką, kad nesukaupei pilnų metų darbo stažo, turbūt slepi pajamas“, - skundėsi DELFI pašnekovė.

Pasak jos, šioje situacijoje, kai pati valstybė nustato išmokų modelį, o paskui apkaltina jį pasirinkusias motinas, nusvyra rankos. „Tik visiškai negerbianti savo gyventojų, vaikus auginančių mamų valstybė gali taip daryti“, - teigė Aistė.

Ją nustebino tai, kad vaikus auginančioms motinoms „Sodra“ siunčia tokius pat įspėjimus, kaip ir „vokeliuose“ pajamas galbūt gaunantiems darbuotojams. Baisiausia, kad laikydamasi visų įstatymų reikalavimų, augindama vaiką, sulaukiau tokio pat laiško iš „Sodros“ kaip ir tie, kurie galbūt slepia savo pajamas. Dar suprasčiau, jeigu apie situaciją aš ir kitos panašioje situacijoje atsidūrę mamos būtume informuotos kitu būdu, bet dabar visiems keliauja tokie pat laiškai“, - stebėjosi moteris.

Daugeliui nežinoma realybė

Asociacijos “Nacionalinis aktyvių mamų sambūris” laikinai einanti prezidentės pareigas Rasa Žemaitė DELFI sakė, kad iš tiesų tam tikrą laiką Lietuvoje nuo motinystės ir tėvystės išmokų nebūdavo nuskaičiuojamos socialinio draudimo įmokos, tai yra, nuo gaunamų pašalpų tėvai „Sodrai“ nemokėjo. Atitinkamai, jų gaunamos pašalpos būdavo kiek didesnės, bet už tai draudimo stažas jiems nebūdavo skaičiuojamas.

Pakoregavus įstatymus, išmokos buvo apmokestintos, taigi, motinystės ar tėvystės atostogose esantys žmonės pradėjo mokėti mokesčius „Sodrai“, imtas skaičiuoti ir jų stažas nuo sumokėtos sumos.

„Šios konkrečios moters atveju, ji valstybės požiūriu nėra nuskriausta, nes vaiko priežiūros metu, tikėtina, nemokėjo mokesčių, tad ir nesidraudė. Kalbant teoriškai, ji neįgijo teisės į draudimą ir tuo pačiu – į stažą, už kurį nesumokėjo. Tai yra, ji „nenusipirko“ draudimo paslaugos tuo laikotarpiu“, - kalbėjo R. Žemaitė.

Pasak „Aktyvių mamų sambūrio“ atstovės, tokioje situacijoje valdininkai ir politikai turi vieną atsakymą: nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. „Motinos turėjo dvi galimybes: pasirinkti dvejų metų atostogas, ilgiau pabūti su vaiku, bet prarasti stažą, arba prižiūrėti mažąjį tik metus, bet už ta gauti 100 proc. kompensuojamojo uždarbio ir išsaugoti visą stažą. Faktas, kad informacijos apie tai buvo mažai. Faktas, kad žmonės į tokius dalykus dažnai neįsigilina, nes sistema be galo paini. Ir kartais net patys „Sodros“ darbuotojai žmones suklaidina“, - aiškino ji.

Vadino socialiai neteisingu sprendimu

R. Žemaitės teigimu, Lietuvoje yra ne vienas šimtas moterų, kurios, būdamos motinystės atostogose, buvo tikros, kad jų stažas skaičiuojamas pagal buvusį atlyginimą, bet iš tiesų vyko kitaip: likus su vaiku antrus metus, jų stažas skaičiuotas tik nuo 40 proc. pajamų.

„Mes suprantame, kad tai yra socialiai neteisinga situacija. Mes suprantama, kad tai primetama tarsi solidarumo mokestis ir, suprimityvinant patį principą, sakoma, jog tavo anksčiau uždirbtos pajamos ir sumokėti mokesčiai yra nesvarbu, o tai, kad nemokėjai nuo pašalpos – svarbu“, - aiškino ji.

Pasak R. Žemaitės, tokioje situacijoje atsidūrusioms moterims „Aktyvių mamų sambūris“ siūlo vienintelį patikrintą ir mūsų valstybėje patikrintą kelią – kreipimąsi į teismą. „Tiesiog vienam žmogui reikia pasiaukoti – finansiškai, jėgomis ir nervais, ir eiti į teismą, bandant įrodyti savo tiesą. Kito kelio mūsų šalyje, deja, nėra“, - tvirtino asociacijos atstovė.

© Anželika Stackevič

Kiek sukaupė, tiek ir gavo

"Sodros" Komunikacijos skyrius DELFI pateikė tokią informaciją. "Tai, kiek stažo žmogus sukaupė, priklauso nuo to, kiek pajamų per kalendorinius metus gavo. Gavęs 12 minimalių mėnesio algų (MMA) ir daugiau per kalendorinius metus žmogus sukaupia 12 mėnesių stažo, gavęs mažiau kaip 12 MMA sukaupia proporcingai mažiau stažo. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, žmogus, per kalendorinius metus gavęs 6 MMA, sukaupia 6 mėnesius stažo. Stažas vaiko priežiūros atostogų metu nenutrūksta ir yra kaupiamas", - teigiama atsakyme.

"Sodra" nurodė, kad nuo 2017 metų už visas moteris ir vyrus, gaunančius vaiko priežiūros išmokas, kurios yra mažesnės negu MMA, valstybė sumoka papildomai įmokų (kad jų gautos draudžiamosios pajamos siektų MMA) tam, kad per metus, kol gauna vaiko priežiūros išmoką, šie žmonės sukauptų 12 mėnesių stažo.

"Kaip ir iki 2017 metų, taip ir dabar valstybės lėšomis yra draudžiamas ir stažą kaupia vienas iš tėvų iki vaikui sueis 3 metai, net jei išmoka jam nepriklauso ir nėra mokama. Už jį valstybė sumoka įmokas nuo MMA, taigi, per metus vaiką auginantis vienas iš tėvų, net jei išmoka jam nepriklauso ir nėra mokama, sukaupia 12 mėn. stažą", - rašoma atsakyme DELFI.

Kaip nurodoma, siųsdama laiškus su asmenine informacija „Sodra“ siekia informuoti žmones apie esamą situaciją – pateikia duomenis apie tai, kiek stažo žmogus sukaupė iš viso, kiek jo sukaupta per praėjusius metus, primena, kad žmogus dalyvauja pensijų kaupime, pateikia senatvės pensijos prognozę.

"Taip siekiama paskatinti žmones domėtis ir žinoti jiems aktualią informaciją. Kilus klausimų ar dvejonių kviečiame ieškoti informacijos „Sodros“ svetainėje www.sodra.lt, kreiptis telefonu 1883 ir gauti atsakymus", - skelbia "Sodra".