Socialdemokratų kova be taisyklių: prašo panaikinti kai kuriuos rezultatus

Pirmi tiesioginiai pirmininko rinkimai socialdemokratams nebuvo lengvi. Du pagrindiniai konkurentai – Vilniaus vicemeras Gintautas Paluckas ir ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius – kovojo taip, kad rūksta dūmai. Dūmai, kurie liejasi oficialiais skundais partijos Rinkimų komisijai.

1. Penktadienį G. Palucko stebėtojas skundė balsavimą Pasvalio rajone, kur reikalaujama pripažinti rezultatus negaliojančiais.

2. Šeštadienį M. Sinkevičiaus štabas parašė skundą dėl balsavimo Molėtuose.

3. Šeštadienį parašytas dar vienas skundas iš Akmenės, jį surašė G. Palucko stebėtoja. Akmenėje irgi prašoma pripažinti rezultatus antrame ture negaliojančiais.

Balsavimas vyko tris dienas, nuo ketvirtadienio iki šeštadienio, jis baigėsi 14 valandą. Rinkimai laikomi įvykusiais, jeigu juose dalyvauja ne mažiau nei trečdalis partijos narių. Iš viso partijoje yra 20 388 nariai.

Akmenėje kolegos balsuoja už kolegas?

Skunde dėl Akmenės gana smulkiai aprašoma, kad balsavimas vėlavo, tačiau tai gana menka smulkmena. Svarbesni dalykai prasidėjo, kai balsuoti atvyko partijos narys, kuris pastebėjo, kad jo kolega nebalsavo ir pasisiūlė tai padaryti už jį.

„Pamatęs, jog jo kolega dar nebalsavo, paskambino jam telefonu. Pokalbio turinys buvo maždaug toks: „Tu man pasakyk už ką pabalsuoti, aš už tave pabalsuosiu, kaip ir per pirmą turą“, - rašoma skunde.

Tačiau įsikišo stebėtoja ir vyras balsuoti už kolegą negalėjo, nors jai tapo akivaizdu, kad per pirmą turą pažeidimų neišvengta.

„Išgirdusi apie galimą pažeidimą pirmo rinkimų turo metu, aš užfiksavau skyriaus narių, jau gavusių biuletenius ir balsavusių sąrašus. Šiuose sąrašuose akivaizdžiai matosi beveik 30 skirtingų parašų, tai yra tų pačių žmonių, balsavusių ir pirmame, ir antrame ture parašai kardinaliai skirtingi. Manau, jog tai sisteminis pažeidimas, darytas sudarant galimybes kitiems žmonėms balsuoti už neatvykusius skyriaus narius", - sako stebėtoja.

Pagal socialdemokratų pirmininko rinkimų taisykles, partijos narys balsuoti gali tik vieną kartą ir tik savo vardu.

Stebėtoja taip pat fiksavo, kad prie partijos narių sąrašų ranka prirašyta pavardė ir žmogui neteisėtai išduotas balsavimo biuletenis. Keletas biuletenių išduota be komisijos narių parašų.

G. Palucko stebėtoja pareikalavo nedelsiant stabdyti rinkimus Akmenės skyriuje, jų rezultatus pripažinti negaliojančiais ir anuliuoti bei pritaikyti nuobaudas Akmenės skyriaus nariams, kurie neužtikrino sklandžių rinkimų.

Padarė eksperimentą

Akmenėje stebėtojai dar nusprendė patikrinti, kaip buvo laikomasi procedūrų buvusiomis dienomis. Atsitiktine tvarka jie paskambino trims formaliai balsavusiems kolegoms ir paklausė, kaip viskas vyko.

Paskambinus Joanai B. ji pripažino, kad su kolege balsavo mero kabinete, nors Akmenės meras Vitalijus Mitrofanovas nėra nei komisijos narys, nei jo kabinetas numatytas kaip balsavimo vieta.

„Tuo pažeista rinkimų tvarka, neužtikrintas balsavimo slaptumas, patirtas galimas spaudimas balsuoti už vieną iš merui palankių kandidatų", - rašo stebėtoja.

Kitas socialdemokratas Žilvinas B. pareiškė, kad balsavo Ventos miestelyje, bet Ventos miestelyje balsavimas nevyko, todėl stebėtoja daro prielaidą, kad už jį balsavo kiti asmenys Naujoje Akmenėje.

„Pažeista rinkimų tvarka ir galimas dokumento klastojimas išduodant biuletenį kitam asmeniui ir pasirašant už kitą asmenį", - rašo partijos narė.

Trečias formaliai balsavęs rinkėjas Vytautas E. nė nežinojo, jog rinkimai vyksta, nors rinkėjų lapuose jis jau yra pasirašęs ir jam išduoti balsavimo biuleteniai. Nebalsavo jis ir pirmame rinkimų ture.

Stebėtojai padarė pokalbių garso įrašus ir pateikė juos partijos Rinkimų komisijai.

Molėtuose pirmininkas balsadėžę nusivežė vienas

Centrinė partijos rinkimų komisija šeštadienį buvo informuota, kad Molėtų skyriuje nustatyta balsavimo pažeidimų. Skunde teigiama, kad M. Sinkevičiaus atstovui pavakare atvykus į Bekupės bendruomenės centrą, kur turėjo vykti balsavimas, nebuvo rasta nė gyvos dvasios, nors ši vieta buvo nurodyta grafike.

Skundo autorius, kurio vardas ir pavardė redakcijai žinomi, pasakoja, kad prieš tai paskambino Molėtų skyriaus pirmininkui Henrikui Ivickui, kuris esą melavo, jog nurodytoje vietoje balsavimas vykdomas.

M. Sinkevičiaus stebėtojas teigia, kad H. Ivickas prie centro su visa balsadėže pasirodė vėliau, jau po pokalbio telefonu. Jį lydėjo moteris, kuri buvo pristatyta kaip komisijos narė. Daugiau žmonių nebuvo, nors socialdemokratai yra sutarę, kad balsuojant turi dalyvauti trys komisijos nariai.

„Ponas H. Ivickas buvo dezorientuotas ir sutrikęs, nežinojo arba melavo, sakydamas, kad Bekupės bendruomenės centre neturi vykti joks balsavimas. Jis negalėjo aiškiai pasakyti, kur yra trečias komisijos narys. Pokalbio eigoje ponas H. Ivickas naudojo necenzūrinę leksiką, darė spaudimą stebėtojui", - rašoma skunde.

M. Sinkevičiaus stebėtojas, kuris pageidavo neatskleisti viešai savo pavardės, teigia, kad iš balsavusiųjų parašų jam susidaro įspūdis, kad dalis parašų gali būti surašyti vieno ar kelių žmonių ranka. Pasak skundo, po pokalbio su stebėtoju H. Ivickas balsadėžę išsivežė vienas, nieko nelydimas.

Šeštadienį stebėtojas vėl apsilankė Molėtuose: šįkart balsavimas vyko nurodytose patalpose, bet balsavime dalyvavo vėl du, o ne trys komisijos nariai. Maža to, vienas iš komisijos narių atsisakė pateikti savo dokumentus, todėl nebuvo įmanoma patikrinti, ar tai tikrai komisijos narys.

Beje, šis skyrus buvo apskųstas ir per pirmą rinkimų turą. Skunduose žmonės rašė, kad atvykus stebėtojams balsavimo vietoje buvo pašalinių žmonių su medžiotojų uniformomis, o stalai buvo nukrauti trofėjais: žandikauliais, iltimis, kaukolėmis, balsavimo urna buvo po pirmininko kojomis, balsuoti buvo galima tik padavus balsavimo biuletenį pirmininkui į rankas. Be to, kartu sėdėjo moteris, kurią pristatė kaip komisijos narę Agnę Mazūrienę, bet tai buvo ne ji.

Socialdemokratų rinkimų komisija tuomet nutarė, kad pirmininko elgesys turi būti apsvarstytas Etikos ir procedūrų komisijoje, bet rezultatus įskaičiavo. Šiame skyriuje per pirmą turą 87,5 proc. balsų atiduota už G. Palucką.

Penktadienį, jau balsuojant antrajame rinkimų ture, buvo skųstasi dėl balsavimo Pasvalyje, kur buvo balsuota už asmenį, esantį Austrijoje. Pasvalio skyriuje per pirmą turą 90,2 proc. balsų atiduota už M. Sinkevičių.

Socialiniame tinkle apžvalgininkas Arkadijus Vinokuras pasidalijo įtarimais apie klastojamus balsus ne tik Pasvalyje, bet ir Akmenėje, Vilkaviškyje ir Raseiniuose. Jis paragino partijos kolegas viešinti visus pažeidimus.

DELFI primena, kad į antrą rinkimų turą pateko G. Paluckas, surinkęs 4017 balsų, ir M. Sinkevičius su 3654 balsais. Tačiau pirmajame ture pralaimėję kandidatai parėmė M. Sinkevičių.

KANDIDATAI:

1. Gintautas Paluckas. 37 metų politikas yra Vilniaus mero Remigijaus Šimašiaus pavaduotojas, neseniai išrinktas socialdemokratų Vilniaus skyriaus pirmininku. Pastaruoju metu šis politikas įgijo populiarumą sostinės elito sluoksniuose, bet rinkimuose didelio proveržio nepademonstravo. Jis yra giriamas už nuosaikumą, racionalumą, bet turi trūkumą – yra teistas dėl piktnaudžiavimo tarnyba „žiurkių naikinimo byloje", tiesa, niekad to neneigia ir nesiteisina.

2. Mindaugas Sinkevičius. 32 metų politikas šiuo metu eina ūkio ministro pareigas Sauliaus Skvernelio Vyriausybėje, anksčiau buvo Jonavos meras. Jis yra buvusio susisiekimo ministro Rimanto Sinkevičiaus sūnus. Jam trūksta nacionalinės politikos patirties, bet šis politikas buvo labai populiarus vietos rinkimuose Jonavoje.