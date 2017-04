Skandalas Vilniaus darželyje: neklusnų vaiką uždarė tualete

Vilniaus lopšelyje darželyje „Obelėlė“ auklėtoja, drausmindama priešmokyklinuką, jį uždarė tualete. Tai atsitiktinai sužinojo į darželį atėjęs kito vaiko tėvelis.

„Mano vyras, pusę ketvirtos atėjęs pasiimti vaiko, išgirdo, kad kažkas beldžia iš tualeto. Vaikai nubėgo pasižiūrėti ir rado užrakintą vaiką. Mano vyras kitą dieną nuėjo pas direktorę, ji pažadėjo išsiaiškinti ir per tėvų susirinkimą pasakė, kad auklėtoją atleis“, – apie dar vasarį įvykusį incidentą DELFI pasakojo tą pačią grupę lankančio vaiko mama Ilona.

Jos supratimu, vaikas tualete išbuvo pietų miego metu – apie porą valandų. Ilona apie įvykį informavo kitų grupės vaikų tėvus. Darželyje įvyko tėvų susirinkimas.

„Grupės tėvų susirinkime direktorė paaiškino, kad buvo kalbėta su auklėtoja – ji paaiškino, kad vaikas neklausė ir ji, nesusivaldžiusi, jį užrakino tualete. Tai įvyko prieš pietų miegą ir vaikas buvo uždarytas tik tol, kol ji paskaitė pasaką kitiems vaikams.

Tačiau mano vyras buvo atvykęs į darželį būtent po pietų miego, t. y., 15.30 val. Tai rodo, kad vaikas buvo uždarytas per visą pietų miegą – apie 2 valandas. Be to, jam buvo numestas čiužinukas“, – pasakoja Ilona.

Ilona atkreipė dėmesį, kad susirinkimo metu net nebuvo siekiama išsiaiškinti tiesą: direktorė laikėsi savo ir pasakojo, kad vaikas buvo uždarytas tik trumpam, kol auklėtoja skaitė pasaką.

Netrukus ji sako sužinojusi, kad nepaisant direktorės pažado atleisti, vaiką tualete uždariusi auklėtoja ir toliau dirba, tik jau kitoje grupėje ir su mažesniais vaikais, kurie gal net negalėtų papasakoti tėvams, jei kas nors nutiktų. Tėveliai apie incidentą informavo ir savivaldybę.

Pašnekovė patvirtino, kad minėtas berniukas tikrai „nelengvas“, tačiau, sako Ilona, tai ne išeitis jį porai valandų uždaryti tualete – po tokių įvykių vaikas gali pradėti mikčioti, patirti kitų psichologinių traumų. Jos aiškinimu, su minėta auklėtoja jau ir anksčiau buvo problemų – esą ji buvo uždraudusi miegant vaikams rankas laikyti po antklode. Tik po tėvų susirinkime vykusios diskusijos to atsisakyta.

„Tai paskutinis didelis atvejis, mūsų manymu, tolerancijos tam neturi būti, čia tyčinis susidorojimas bus vaiku, kad ir koks nepaklusnus jis būtų“, – kalbėjo mama.

Jos teigimu, gal ir reikia auklėtojai duoti antrą galimybę, tačiau tokiu atveju ji turėtų grupėje dirbti ne viena.

Darželio vadovė: auklėtoja apsaugojo kitus vaikus

„Auklėtoja, gelbėdama, kad neįvyktų dar blogesnis variantas, apsaugodama kitus vaikus, tiesiog paėmė vaikutį ir išvedė į kitą patalpą. Ji tą darė ne bausdama, o apsaugodama kitus vaikučius“, – situaciją komentuoja „Obelėlės“ direktorė Genoefa Dimaitienė. Ji aiškino, kad tai ne tualetas, o „prausyklėlė“. Tuo metu mama Ilona sako, kad tai tualetas-sanitarinės patalpos, kuriose yra unitazai ir kriauklės.

Auklėtoja pasiaiškinime direktorei nurodė, kad vaikas prausykloje buvo tik tol, kol ji paskaitė pasakėlę. G. Dimaitienės teigimu, minėtas vaikutis neklausė, nusimovė kelnytes. G. Dimaitienė sako kalbėjusi su nuskriausto vaiko ir kitais tėveliais, jų atsiprašiusi ir šie pretenzijų neturėjo.

Darželio direktorė linkusi auklėtojai, kuri „labai rami, tačiau buvo išprovokuota“, duoti antrą galimybę.

„Ji yra jaunas specialistas, aš ir tėveliams sakiau – reikia duoti galimybę. Ji, būdama jauna specialistė, nežinojo kaip pasielgti. Mums darbuotojų trūksta, aš ją palikau, ji dirba kitoje grupėje, dabar ji stebima, daviau jai šansą. Kitos grupės tėveliai labai patenkinti, ten mažesni vaikučiai, ji su jais randa bendrą kalbą, kolektyvas jai gelbsti“, – kalbėjo darželio vadovė.

G. Dimaitienės aiškinimu, darželių darbuotojų atlyginimai maži, o atsakomybė – didelė.

Savivaldybė: auklėtojos elgesys nepateisinamas

Pasak Vilniaus miesto savivaldybės laikinojo Švietimo, kultūros ir sporto departamento vadovo Algmino Pakalniškio, auklėtoja darželio direktorei pasiaiškino vaiką laikinai nusiraminimui atskyrusi į kitas patalpas, nes vaikas trukdė kitiems eiti pietų miego, neklausė ir nereagavo į pastabas.

„Dėl to auklėtojai buvo skirtas žodinis įspėjimas, be to, auklėtoja buvo nedelsiant perkelta dirbti į kitą grupę. Auklėtojos veikla toliau yra atidžiai stebima, jai nuolat padeda kita grupės auklėtoja.

Auklėtojos elgesys nepateisinamas, darbuotojai apsvarstė šį, pedagogo etikos neatitinkantį įvykį, direktorė raštu atsiprašė berniuko tėvų ir tikimasi, kad dar neturinti daug patirties jauna pedagogė ateityje išvengs tokių grubių klaidų, įstaigoje bus užtikrinta pedagogų darbo kokybė ir vaikų saugumas“, – sakoma savivaldybės komentare.