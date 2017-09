„Atitveri ruožą, užtveri farvaterio teritorijas ir toje vietoje būtų prie gelbėjimo posto. Mes pastatysime gelbėtojus ir būtent tą dieną, kada yra audringa jūra, niekur kitur neleidžiama maudytis, bet šioje teritorijoje būtų galima maudytis su gelbėjimo liemenėmis“, – svarstė Palangos gelbėtojų tarnybos vadovas Jonas Pirožnikas. Vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas taip pat mano, kad reikėtų ieškoti kompromisų ir inicijuoja diskusiją. Susiję straipsniai: Pasitvirtino faktai apie ugniagesių išnaudojimą Druskininkuose E. Kavoliūnaitė-Ragauskienė. Kauno medžių kirtimo testas valdžiai ir piliečiams „Sprendimo dar nėra, bet pati diskusija, kaip palengvinti žmogui važiuojant prie jūros galimybę pasimaudyti tikrai yra ieškoma“, – sakė jis. „Klaipėdos paplūdimių“ direktoriaus pavaduotojo Aleksandro Siakki vertinimu, tokia galimybė skatintų žmones rizikuoti, manant, kad sėkmingai išsimaudžius aptvertoje zonoje, tą saugu daryti ir kitur.

