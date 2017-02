Siūlo sekti kaimynų pavyzdžiu – kas mėnesį mokėti po 120 eurų už vaiką

Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga nebe pirmą kartą siūlo sekti kaimyninės Lenkijos, įgyvendinančios socialinę išmokų vaikams programą, pavyzdžiu. Lenkijoje už antrą ir kitus vaikus šeima per mėnesį gauna 500 zlotų (apie 115 eurų) išmokas.

„Tai būtų reali parama, šeimos stiprinimas, duotas realus ženklas šeimoms, auginančioms vaikus, likti čia ir gyventi šalyje“, – sakė pataisas spaudos konferencijoje pirmadienį pristačiusi parlamentarė, – „Ekonominis skurdas – daugelio mūsų bėdų priežastis, nes didelis nepriteklius sukelia daugelį kitų problemų, tokių kaip alkoholizmas, narkomanija, psichiniai sveikatos sutrikimai, agresija, neviltis, ir visi tie dalykai tarpusavyje susiję“.

Pagal Seimo narės siūlymą, vaiką iki 18 metų auginantys tėvai per mėnesį už jį gautų 120 eurų dydžio išmoką. Taip pat išmoka būtų toliau mokama ir toliau, jei vaikas studijuotų, bet ne ilgiau iki kol sulauktų 24 metų amžiaus.

Jei vaikus auginančios šeimos pajamos būtų didesnės nei 240 eurų vienam asmeniui per mėnesį, 120 eurų dydžio išmoka būtų mokama tik už antrą ir kiekvieną paskesnį auginamą ar globojamą vaiką. Parlamentarė siūlo, kad tokios išmokos už vaikus būtų mokamos nuo 2018 metų sausio.

Taip pat pataisomis siūloma panaikinti lengvatą, pagal kurią vaikus auginantiems asmenims už kiekvieną auginamą vaiką yra taikomas 200 eurų papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis. Pasak iniciatorių, ši lengvata socialinės atskirties nemažina ir iš esmės šeimai nepadeda – vidutines pajamas gaunanti šeima pasinaudojusi lengvata gauna apie 30 eurų už vieną vaiką, o jei pajamos mažos, faktiškai gaunama suma už vaikus irgi sumažėja.

„Kai mes taikome neapmokestinamo pajamų dydžio lengvatą, turtingieji gauna daugiau. Kas ir taip uždirba daugiau, daugiau gauna“, – partijos vadovas Valdemaras Tomaševskis tvirtino, kad dabartinė sistema – socialiai neteisinga.

Šiuo metu išmokos už vaikus mokamos tik nedideles pajamas gaunančioms šeimoms. Už vaiką iki dvejų metų amžiaus skiriama 28,5 eurų išmoka per mėnesį, jeigu vidutinės šeimos pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės 153 eurų. Auginant vaiką nuo dvejų iki 18 metų amžiaus esant tokiam pačiam šeimos pajamų lygiui mokama 15,2 eurų išmoka per mėnesį.

Pataisas siūlanti R.Tamašunienė skaičiuoja, kad jų įgyvendinimui per metus reikėtų apie 250-300 mln. eurų.

Praėjusios kadencijos Seimui jau buvo pateiktos analogiškos Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų frakcijos registruotos pataisos dėl išmokų vaikams didinimo, tačiau projektui nepritarė buvusi Vyriausybė.