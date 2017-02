Siūlo katę maiše: nusipirkto buto galite neturėti

Įsigiję naujutėlaitį butą už daugiau nei 50 tūkstančių eurų, vieną dieną galite suprasti, kad buto jūs taip ir neturite, o statytojai jums iš tiesų pardavė tik buto dalį daugiabučiame name, kuris oficialiai net negali egzistuoti. Tokia situacija susiklostė Vilniuje, Pilaitės mikrorajone.

Vilniaus pakraštyje, Pilaitėje, Šarkuvos gatvėje, pagal oficialius dokumentus dygsta dvibutis gyvenamasis namas. Tokį statytos leidimą statytojai gavo iš Vilniaus miesto savivaldybės. Tačiau nepaisant to, jie nusprendė name parduoti net 9 butus, nors to daryti ir negali. Tokioje situacijoje labiausiai nukentės netikrame „daugiabutyje“ butus įsigiję gyventojai.

Du butai dviems šeimoms virto 9-iais

Registrų centro duomenimis, sklypas, kuriame vyksta statybos, priklauso trims asmenims: Ramūnui Kazlovui, Daivai Kazlovienei bei Gintarui Saladžiui. Statytojai iš Vilniaus miesto savivaldybės 2016-01-28 dieną gavo leidimą statyti dvibutį gyvenamąjį namą, bet ne daugiabutį.

Vis dėlto, nors namas dar nebaigtas statyti, internete jau pasirodė skelbimai ir name pardavinėjami net 9 „butai“. Jų dydis - nuo 38,16 kv.m. iki 50,93 kv.m. ploto. Kaina už kvadratinį metrą - 1150 eurų. Pateikta ir kaina už 50 kvadratinių metrų, dviejų kambarių butą – daugiau nei 58 tūkstančiai eurų.

„Parduodamas ekonominės klasės butas. Bonusas – butui nemokamai priklauso sandėliukas ir parkavimo vieta. Name tik 9 butai. Sutvarkyta namo aplinka, kiemas išklotas trinkelėmis“, - rašoma buto pardavimo skelbime internete. Žinoma, pamirštama pasakyti, kad statytojai neturėjo teisės įrengti net 9 butų.

VTPSI pirmą kartą pažeidimo nepastebėjo

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI) jau anksčiau atliko patikrinimą šiuo adresu, gavusi anoniminį skundą. Vis dėlto, nors internete aiškiai ir akivaizdžiai yra pardavinėjami devyni butai vietoj dviejų, VTPSI to nepastebėjo.

„VTPSI skyrius, patikrinęs esamą padėtį vietoje, nustatė, jog žemės sklype statytojas vykdo dvibučio gyvenamojo namo statybas be esminių nukrypimų nuo suderinto projekto sprendinių. Minėta statyba yra nebaigta, pagal fizinius požymius negalima daryti išvados, kad vietoj dvibučio gyvenamo namo statomas daugiabutis 9-ių butų namas“, - rašoma VTPSI rašte.

Nors VTPSI nuolatos deklaruoja kovojanti prieš vienbučių ar dvibučių virsmą daugiabučiais, šiame rašte pažymima, kad pardavinėti atskiras butų dalis apkritai yra nieko blogo: „Skyrius pažymi, kad statytojui Civilinis kodeksas neužkerta kelio pardavinėti savo nekilnojamąjį turtą kitiems asmenims, kurie taptų bendros dalinės nuosavybės turto turėtojai.“

Pakartojusi patikrinimą VTPSI nustatė pažeidimų

Vis dėlto iš DELFI informaciją apie galimus statybos pažeidimus gavusi VTPSI nusprendė dar kartą atlikti patikrinimą. Ir šį kartą jau buvo nustatyta pažeidimų.

„Atlikus faktinių aplinkybių patikrinimą statybos vietoje, nustatyta neatitikčių projektui, kuriam įgyvendinti 2016-01-28 išduotas leidimas. Statytojas 2017-01-18 privalomuoju nurodymu įpareigotas:

- vykdyti patalpų pertvarų statybos darbus tik tam patalpų kiekiui (dviem butams), kuris yra numatytas projekto sprendiniuose

- nugriauti dalį pirmo ir antro aukšto pertvarų.

Už nustatytus pažeidimus statytojui bus taikoma administracinė atsakomybė. Atliekant patikrinimą 2016 metų birželį pagal statybos stadiją dar nebuvo galima daryti išvados, kad vietoj dvibučio gyvenamojo namo statomas daugiabutis (9-ių butų) namas“, - laiške rašė VTPSI atstovė viešiesiams ryšiams Vida Aliukonienė.

Didžiuliai nepatogumai gyventojams: bėdos su automobilių parkavimu, pirks butą, bet jo negaus

Gyventojai valstybinių institucijų nuolatos yra įspėjami nepirkti namų tokiuose netikruose „daugiabučiuose“, nes jiems greičiausiai teks susidurti su didžiuliais nepatogumais.

Esminė vienbučių ar dvibučių namų pavertimo daugiabučiais problema yra automobilių parkavimas. Oficialiai statant daugiabutį privaloma vienam butui įrengti vieną automobilio stovėjimo vietą, statant vienbutį, verslininkai tokio reikalavimo išvengia.

Taigi net jei statytojai žada parkavimo vietą, nereiškia, kad ji bus užtikrinta. Be to, prie tokių namų vietos parkingui dažniausiai nelieka, mat jie statomi individualių namų kvartaluose.

Taip pat problemų kyla su atliekų išvežimu, priešgaisriniais reikalavimais. Statant daugiabutį, yra keliami daug griežtesnį priešgaisriniai reikalavimai, nes skaičiuojama, kad nelaimės atvejų name bus daug žmonių. Statant vienbutį arba dvibutį namą tokių reikalavimų galima išvengti, tačiau ištikus nelaimei, gyventojai būtų įstumti į rizikingą padėtį.

Teisiškai gyventojai, pirkdami būstus tokiuose dvibučiuose-daugiabučiuose, rizikuoja patekti į didžiules žabangas ir oficialiai net neturėti atskiro turto.

Namo naujakuriai oficialiai taptų tik vieno buto bendrasavininkiais ir net neturėtų savo buto, o valdytų tik vieną buto dalį.

Konkurencijos taryba atlieka tyrimą dėl klaidinančios reklamos

Verslininkai, pardavinėdami butų dalis, tačiau apie tai nepasakydami pirkėjams, gali juos suklaidinti. Todėl DELFI informaciją apie galimai klaidinančią reklamą perdavė Konkurencijos tarybai. Pastaroji teigė atliksianti tyrimą. Tai DELFI patvirtino Konkurencijos tarybos Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Ieva Račickaitė.

Konkurencijos taryba, nustačiusi klaidinančios reklamos požymių, iš pradžių įspėja verslininkus. Šiems nepasitaisius, galima sulaukti ir baudos.

