Širvintose nauji planai kursto aistras: bus įgyvendinta dar viena Ž. Pinskuvienės fantazija?

Opozicija tik skėsčioja rankomis ir tiltą vadina Ž. Pinskuvienės fantazijos vaisiumi. Pati merė, prieš rinkimus dalytuose lankstinukuose rinkėjams žadėjusi dukrai priklausančiame name įrengti bandelinę, šiandien šios idėjos atsisako: bet jau kol bus mere.

Ir vėl statys „Irdaiva“

Savivaldybės administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė DELFI aiškino, kad minėti objektai – pėsčiųjų tiltas, pontoninis lieptas, vandenlenčių parkas – bus finansuojami iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšų.

Apie 180 metrų ilgio pėsčiųjų tiltas yra projekto „Kompleksinis teritorijos prie Širvintų tvenkinio sutvarkymas“ dalis. Projekto, kurio vertė 1,965 mln. eur, metu ketinama rekonstruoti skverą Vilniaus g. 78, sutvarkyti skverą tarp Vilniaus g. ir krantinės prie namų Nr. 58 ir 60. Taip pat numatoma pastatyti pėsčiųjų tiltą per Širvintos upės tvenkinį, suremontuoti pėsčiųjų ir dviračių taką tvenkinio pietvakariniame krante.

Vandenlenčių parką ketinama užbaigti iki mėnesio pabaigos. Įrengimo rangovas, mažoji bendrija „Traukos slėnis“, atliks darbų už 29 998 eur. Vandenlenčių parkui reikalingas pontoninis lieptas. Liepto įrengimo rangovas bendrovė „Baltic Marina Export“ darbus atliks už 4776 eur.

Teritorijos prie Širvintų tvenkinio sutvarkymo projektavimo ir statybos darbų rangos sutartį savivaldybės administracija pasirašė su jungtinės veiklos sutarties partneriais – bendrove „Irdaiva“, „A. Žilinskis ir ko“, „Hidrostatyba“ ir „Eurovia Lietuva“. Minėtoms įmonėms atstovauja pagrindinis partneris – bendrovė „Irdaiva“.

Minėta įmonė pastaruoju metu minima korupcijos skandale. Kovo pabaigoje Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atliko kratas Vilniaus statybų bendrovėje „Irdaiva“, o jos vadovą ir vienintelį savininką Irmantą Kubilių sulaikė. FNTT ikiteisminiame tyrime dėl galimų neskaidrių viešųjų statybos darbų pirkimų pareiškė įtarimus 7 asmenimis.

Neseniai Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) Širvintų rajono savivaldybei rekomendavo nutraukti 6,85 mln. eurų vertės sporto komplekso statybos darbų sutartį su bendrove „Irdaiva“. VPT nustatė pažeidimus konkurso procedūrose. Nepaisant VPT rekomendacijų, statybos tebevyksta.

Prieš rinkimus žadėjo dukros namą paversti bandeline

Vietiniai gyventojai jau seniai šnabždasi, kad namas Vilniaus g. 60 priklauso Ž. Pinskuvienės šeimai. Registrų centro DELFI pateiktais duomenimis, šiame adrese esantis žemės sklypas, jame stovintis namas, ūkiniai pastatai ir kiemo statiniai priklauso bendrovei „Danielita“.

Nuo 2016 m. spalio vienintelė bendrovės akcininkė yra merės dukra Daniela Pinskutė. Anksčiau vienintelė „Danielitos“ akcininkė buvo pati Ž. Pinskuvienė.

Įdomiausia tai, kad Ž. Pinskuvienė teritorijos viziją turėjo dar prieš tiesioginius mero rinkimus. Širvintiškių išsaugotame Darbo partijos rinkimų leidinyje matyti, kad šioje teritorijoje, vietinių vadinamame „parkelyje prie „Norfos“, iki 2019 m. iškils pėsčiųjų tiltas į paplūdimį, „jaunevedžių uostas“ ir bandelių kepyklėlė su ledais bei pieniškais kokteiliais.

Minėta bandelinė vaizduojama namo adresu Vilniaus g. 60 vietoje, tai yra ten, kur stovi D. Pinskutei priklausanti namas.

Pro buto langus Pinskų dukrai priklausanti namą ir šalia esantį skverą matantis širvintiškis Virginijus Sarpauskas atkreipė dėmesį, kad skveras įrengtas apie 2007 m. – kada Ž. Pinskuvienė buvo savivaldybės administracijos direktore. Iki tol šioje vietoje buvo pieva.

„Širvintiškiai kalba, kad šis namas priklauso Pinskams. Keisčiausia, kad jos priešrinkiminiuose pažaduose, Darbo partijos buklete atsiranda vizualizacijos su jos namo vizija, kur turėtų būti įkurta bandelinė. Iš kur Darbo partija žino, kokie darbai bus atliekami privačiame sklype? Kyla įtarimas, ar tik nebus ryšio tarp sklypo savininkų ir Darbo partijos“, – dar nežinodamas, kad pastatas iš tikro priklauso Pinskams, klausė V. Sarpaukas. Jis atkreipė dėmesį, kad būtent ties šiuo namu koncentruojami minėti objektai – tiek tiltas, tiek vandenlenčių parkas.

Ž. Pinskuvienė: kol aš merė, ten dukra verslo nedarys

Ž. Pinskuvienė DELFI patvirtino, kad namas Vilniaus g. 60 priklauso jos dukros šeimai, tik patikslino, kad tai ne sodyba, o „medinė griuvena“.

„Jei užsakymą turite, tai aš atsakysiu. Ši griuvena priklauso mano dukters įmonei, įsigyta 2008 ar 2009 m. (…) Mes iš tikrųjų turėjome planą, kad šioje vietoje, kur gražus vaizdas ant marių kranto, vystyti kažkokį verslą. Bet dukrai yra aiškiai pasakyta – iki tol, kol mama Širvintų r. merė, jokių statybų ar veiklos vystymų nebus – tam, kad niekam nebūtų problemų ar galvos skausmo“, – teigė politikė.

Ž. Pinskuvienė sakė, kad griuvenos miesto nepuošia, tačiau kol ji bus merė, pertvarkų imamasi nebus. „Buvo tokių minčių, gal Vilniuje parduoti namus ir kraustytis gyventi į Širvintas, su vyru apie tai smarkiai mąstome, galbūt čia pasistatyti namus, gal bus kitokie planai, gal bus bandelinė“, – kalbėjo merė. Jos aiškinimu, tiltas į paplūdimį tiesiamas nuo dukros namų, nes kitaip neįmanoma: taip pasiūlė architektai, tai artimiausias kelias į paplūdimį.

Ties D. Pinskutės namu prasidėsiantis tiltas sujungs su kitu tvenkinio krantu DELFI / Kiril Čachovskij

Merė tvirtina, kad žmonės pėsčiųjų tilto nori, mat į paplūdimį, kuriame įrengtos čiuožyklos, tinklinio aikštelės, automobiliu reikia įveikti „didelį atstumą“. „Jeigu iš miesto pusės į paplūdimį atsiras pėsčiųjų tiltas, tai bus įgyvendinta žmonių svajonė. Labai tikiuosi, kad taip įvyks“, – sakė Ž. Pinskuvienė. Ji teigė prieš rinkimus sudariusi ir pristačiusi minėtą partijos leidinį, kuriame pateikė Širvintų rajono viziją. Žmonės, sako Ž. Pinskuvienė, jos idėja patikėjo.

Tarybos narys: tiltas – Ž. Pinskuvienės fantazijos vaisius

„Integruotos teritorijos vystymo programa buvo parengta ir patvirtinta praėjusiosios kadencijos savivaldybės tarybos. Beje, jos pagrindu ir gimė Darbo partijos reklaminis bukletas. Tiltas programoje nebuvo numatytas. Čia jau Ž. Pinskuvienės fantazijos vaisius“, – DELFI aiškino savivaldybės tarybos narys, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovas Vytas Šimonėlis.

Opozicijai priklausantis tarybos narys sako prisimenantis dar sovietmečiu svarstytą klausimą dėl tilto per tvenkinį statybos vietos. Tuomet siekta, kad tiltas nuo miesto centro nukreiptų sunkiasvorį transportą. Architektai ir kraštovaizdžio specialistai rekomendavo nesugadinti gražios vandens erdvės, miesto kraštovaizdžio.

V. Šimonėlis sako, kad tiltas per Širvintų tvenkinį bus medinis, taigi po 7–10 metų reikalaus nuolatinės priežiūros ir lėšų. Per Vilniaus regiono Integruotų teritorijų vystymo programą Širvintų m. tvarkyti skiriama per 6 mln eur. Su savivaldybės įnašu ši suma sudarys apie 7,5 mln. eur. Jo nuomone, mieste yra svarbesnių reikalų, kuriuos būtų galima už šiuos pinigus sutvarkyti.

„Kiek kainuos tiltas per Širvintų tvenkinį, niekas nežino ir nesužinos. Per paskutinius 1,5 metų savivaldybė sudarė apie 14 mln. eurų projektavimo sutarčių su bendrove „Irdaiva“ ar su „Irdaiva“ susijusiomis įmonėmis.

Tokiu atveju techninį projektą rengia laimėtojas, rangovas, kuris neprivalo rengti techninio projekto skaičiuojamosios dalies. Norint gauti statybą leidžianti dokumentą (statybos leidimą), techninį projektą reikia įkelti į „Info statybą“, kurį mato tik su techninio projekto derinimu ir valstybine statybos priežiūra susiję asmenys. Taigi kas suprojektuota, kas bus statoma, mes, eiliniai vartotojai, negalime matyti. Kitu atveju, kai pirmiausia parengiamas techninis projektas ir pagal jį Viešojo pirkimo būdu parenkamas rangovas, su pirkimo dokumentais Viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje patalpinamas ir techninis projektas, kuris yra viešai prieinamas visiems norintiems susipažinti. Mes, širvintiškiai, tokios galimybės neturime, nes beveik visi pirkimai perkami „projektavimas su rangos darbais“. Be to, šis pirkimas būdas yra neracionalus, nes didina sutarties vertę, neskaidrus ir yra reikalingas tam tikrais atvejais“, – naudojamą schemą apibūdina V. Šimonėlis.

Jis piktinasi ir tarybos darbo organizavimu. Pavyzdžiui, taryboje svarstomus klausimus tarybos nariai gauna penktadienį po pietų. Antradienį skelbiamas bendras visų tarybos komitetų posėdis, ką galima vadinti tarybos posėdžio repeticija. Ketvirtadieniais vyksta savivaldybės tarybos posėdžiai.

„Taigi, dėl tilto per Širvintų tvenkinį ir dėl kitų savivaldos reikalų mūsų, bent jau tarybos opozicijos, nuomonės niekas neklausė. Manau, kad ir merės paklusnioji tarybos dalis yra tik rankų kilnotojai. Iš kitų šaltinių per kelias dienas susirinkti „tikrą“ informaciją yra sunku, nes dirbame ir kituose darbuose“, – kalbėjo valstiečių žaliųjų atstovas.

V. Šimonėlis turi nuomonę ir dėl vandenlenčių parko: jo manymu, tai turėtų rengti privatus asmuo, tai nėra savivaldos funkcija.

Naudojasi ankstesnės valdžios rengtais projektais

Statybos kelia daugybę klausimų ir kitiems tarybos nariams.

„Oficialiai niekas nežino, kas čia bus“, – stovėdamas netoli Ž. Pinskuvienės dukros namų, kalbėjo tarybos narys Jonas Purvaneckas. Ilgus metus savivaldybėje dirbęs, dabar tarybos nario pareigas einantis J. Purvaneckas Ž. Pinskuvienei einant administracijos direktorės pareigas buvo jos pavaduotoju.

J. Purvaneckas atkreipia dėmesį, kad dauguma projektų buvo parengti iki Ž. Pinskuvienei tampant mere ir ji dabar tais projektais naudojasi. Jis, kaip ir V. Šimonėlis, pastebi, kad iki šiol projekte tilto nebuvo.

„Įsivaizduokite: ji padarė pirkimą, mes nustebome, tarybos posėdyje dar kartą reikėjo patvirtinti prieš tris mėnesius padarytą pirkimą, tai yra, tilto statybą, nors rangovas jau buvo parinktas ir projektavimo darbai vyko“, – piktinasi Lietuvos laisvės sąjungos (liberalai) atstovas.

J. Purvaneckas stebisi, kad konkurso nugalėtojas yra tas pats rangovas: jis turi ir suprojektuoti, ir atlikti priežiūrą, ir pastatyti tiltą. Taip, jo nuomone, perkama katė maiše. Jo skaičiavimais, vien lieptas kainuos apie 800 tūkst. eurų, o po septynerių metų viską reikės perdaryti iš naujo – medis pūva.

„Rajonas nedidelis, biudžetas suglaustas, reikia skaičiuoti ir galvoti. Bus pastatyta už europines lėšas, tačiau priežiūra – už savivaldybės“, – sumanymą kritikuoja tarybos narys.

Nustebino, kaip atliekami darbai

Šalia Ž. Pinskuvienės dukrai priklausančio namo gyvenantis V. Sarpauskas pasakojo neseniai pastebėjęs atliekamus darbus. Darbininkai jam paaiškino, kad įrengia vandenlenčių parką. Uždavus daugiau klausimų, darbininkai atsisakė kalbėti. Pašnekovas stebisi, kad vandens slidžių parkas įrengiamas neaptvėrus teritorijos, viešai išdėliojus pavojingas metalo konstrukcijas, o įranga tiesiog atvežama lengvojo automobilio priekaboje. Jam pasirodė, kad techniką montuoja paaugliai.

Jo teigimu, apie darbus nebuvo paskelbta savivaldybės svetainėje. Galiausiai savivaldybės puslapyje paskelbta apklausa – siūlymas teikti pasiūlymus dėl tilto statybos. Juos reikia teikti „Irdaivos“ specialistams.

Apie planuojamą tiltą V. Sarpauskas išgirdo iš Ž. Pinskuvienės lūpų internetu stebėdamas tarybos posėdį.

„Dauguma gyventojų tilto nenori, tai bus invazinis daiktas, vizualinė tarša, juk iki vieno tilto 500 metrų, iki kito – 700 metrų“, – dėstė aktyvus širvintiškis.

„Didžiausia bėda, kad visuomenė nežino apie vykstančius darbus. Su žmonėmis nėra tariamasi, ar to reikia, kaip turėtų atrodyti“, – jam antrino vietos leidinio „Krašto naujienos“ direktorė Neringa Tuškevičienė.

Kritiką atmeta: reikia domėtis

Tuo metu administracijos direktorė I. Baltušytė-Četrauskienė atmeta opozicijai priklausančių tarybos narių išsakytą kritiką.

„Tarybos nariai savo nuomonę ir poziciją išreiškia tarybos posėdžiuose priimdami sprendimus, kuriais tvirtinami visi planuojami įgyvendinti projektai. Jeigu tarybos nariai posėdžių – tiek tarybos, tiek komitetų, kuriuose itin išsamiai nagrinėjami visi klausimai – nelanko, tai galima manyti, kad gyventojų poreikiai jiems nerūpi“, – sakoma I. Baltušytė-Četrauskienės pateiktame atsakyme.

Ž. Pinskuvienė teigia tikinti, kad viskas bus įgyvendinta laiku. Jos aiškinimu, vandenlenčių parkas turėjo būti pastatytas dar pernai, tačiau nepavykdavo gauti aplinkosaugininkų leidimo.