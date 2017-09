Pastatas Šiaulių miesto centre nacionalizuotas sovietmečiu, pastaruoju metu ten veikė biblioteka, tačiau ją numatoma perkelti į Kuršėnus, todėl ir spręsta, ką daryti su atsilaisvinančiu pastatu. Savivaldybės Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys antradienį posėdyje sakė, kad šiuo metu galiojantys įstatymai nesuteikia teisės savivaldybei grąžinti pastatą tautininkams. Tą pabrėžė ir Vyriausybės atstovė Šiaulių apskrityje Asta Jasiūnienė. „Šio sprendimo atidėliojimai tiktai suponuoja papildomas biudžeto išlaidas turto priežiūrai“, – aiškino A. Jasiūnienė. Savivaldybėje dar pavasarį parengtas projektas dėl pastato įtraukimo į viešame aukcione parduodamo turto sąrašą, tačiau tuomet pretenzijas pareiškė tautininkai ir sprendimas buvo atidėtas. Aušros alėjoje esantis dviejų aukštų mūrinis pastatas statytas tarpukariu, jo plotas – beveik 800 kvadratinių metrų. Partijos, kuri dabar vadinasi Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjunga, pirmininkas Sakalas Gorodeckis BNS anksčiau sakė, kad ir jo paties giminės aukojo pastatui, kurį siekia atsiimti partija. Jis yra žadėjęs, kad sulaukę nepalankaus savivaldybės sprendimo tautininkai jį skųstų teismui. Savivaldybės nenorą gražinti pastatą jis lygino su komunistų politika. „Teisiniais dalykais remiantis nenorima grąžinti turto visuomeninėms ir politinėms organizacijoms, kai tie pastatai išlikę natūroje. Vedama ta pati komunistų nacionalizacijos politika – tik naujos valdžios. (...) Dokumentų tikrai netrūksta, trūksta pilietinės drąsos. Yra dokumentai, iš nario mokesčio rinkta, leidimai visi yra, yra nacionalizacijos dokumentai, kuriais komunistai nacionalizuoja, viskas surašyta“, – prieš kelias savaites tikino S.Gorodeckis.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.