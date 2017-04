Šią savaitę lankytojams atveriamas Gedimino kalnas

Beveik po keturių mėnesių pertraukos penktadienį planuojama lankytojams atidaryti Gedimino kalną Vilniuje.

„Balandžio 21 dieną žadame atidaryti Gedimino kalną. Į jį bus galima pakilti istoriniu taku nuo Vilnios upės pusės“, – trečiadienį BNS sakė Nacionalinio muziejaus atstovams ryšiams su žiniasklaida ir visuomene Arminas Šileikis.

Jo teigimu, tuo pačiu metu ant kalno bus vykdomi ir archeologiniai kasinėjimai, ir šlaito tvirtinimo darbai, tačiau jie netrukdys lankytojams.

Kalno teritorija vasaros sezono metu bus atvira nuo 7 val. iki 23 val., Gedimino bokštas – nuo 10 val. iki 21 valandos.

Pasak A.Šileikio, funikulierius į kalną neveiks visą vasaros sezoną.

Lietuvos ir Vilniaus simboliu laikomas Gedimino kalnas uždarytas nuo praėjusių metų gruodžio pabaigos dėl didelių nuošliaužų. Jį tvarkant ketinama įrengti geodinaminius detektorius, sutvirtinti kalną juosiančias betonines juostas (rostverkus).

Be to, Lietuvos nacionalinio muziejaus archeologai sausio mėnesį kalno aikštelėje aptiko keturių asmenų palaikus. Jie palaidoti be karstų, apipilti kalkėmis. Tiriama, ar tai nėra 1863 metų sukilėlių palaikai. Archeologų grupė dabar atlieka žvalgomuosius tyrimus Gedimino kalno šiaurės vakarų šlaite.