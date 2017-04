Septynios partijos pasidalys 2,7 mln. eurų valstybės dotacijų

„Pirmojo pusmečio dotacijas planuojame paskirstyti pirmadienį“, – BNS sakė Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) pirmininkas Zenonas Vaigauskas.

Pagal įstatymą, dotacijos politinėms partijoms pervedamos du kartus per metus, iki kiekvienų metų balandžio 15 ir lapkričio 15 dienos.

Pirmojo pusmečio dotacijos jau yra pakoreguotos praėjusių Seimo rinkimų rezultatų. Didžiausią dalį lėšų gaus per šiuos rinkimus antra likusi opozicinė Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai. Konservatoriams bus skirta per 663 tūkst. eurų, jų dotacija, palyginti su praėjusio pusmečio, padidėjo, anksčiau siekė per 550 tūkst. eurų.

Rinkimų laimėtoja Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) gaus per 545 tūkst. eurų, jų dotacija po sėkmės rinkimuose išaugo labiausiai – pernai „valstiečių“ pusmečio dotacija siekė apie 147 tūkst. eurų.

Mažesnioji valdančiųjų koalicijos partnerė Lietuvos socialdemokratų partija gaus per 509 tūkst. eurų dotaciją. Jų gaunama suma, palyginti su rudenį gauta dotacija, šiek tiek sumažėjo, tuomet ji siekė 570 tūkst. eurų.

Liberalų sąjūdžio dotacija šį pusmetį auga iki 395 tūkst. eurų, prieš pusmetį liberalai gavo daugiau kaip 320 tūkst. eurų. Darbo partija šį pusmetį sulauks 232 tūkst. eurų, jų dotacija mažėja perpus – rudenį „darbiečiai“ gavo per 480 tūkst. eurų.

Partijos „Tvarka ir teisingumas“ dotacija keisis nedaug, šį pusmetį „tvarkiečiams“ bus pervesta 223 tūkst. eurų, rudenį jie gavo daugiau kaip 250 tūkst. eurų. Lietuvos lenkų rinkimų akcija–Krikščioniškų šeimų sąjunga gaus beveik identišką sumą kaip ir prieš pusmetį, apie 187 tūkst. eurų.

Po pastarųjų Seimo rinkimų dotacijų dalybose nebedalyvauja dvi iki šiol jas gaudavusios partijos, tai „Drąsos kelias“ (rudenį dar gavęs apie 128 tūkst. eurų) bei Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai), prieš pusmetį dar gavusi apie 92 tūkst. eurų.

Valstybės dotacijos skiriamos partijoms, kurios atitinka įstatymu keliamus reikalavimus bei yra gavusios ne mažiau kaip 3 proc. balsų per pastaruosius Seimo, savivaldybių tarybų bei Europos Parlamento rinkimus. Vienas rinkėjo balsas per šiuos rinkimus partijai atneša 56 eurocentus.