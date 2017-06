Šėlstanti jūra išbaidė ne visus

Tačiau vienai žmonių grupei šie perspėjimai nė motais. Atvirkščiai. Stiprokas vakarinių krypčių vėjas juos lyg magnetas traukė prie jūros. Tai - banglentininkai ir jėgos aitvarų sporto entuziastai, kurie pro langus pamatę linguojančius medžius šoko į automobilius ir lėkė į Melnragę prie jūros. Čia ties šiauriniu molu jų susirinko apie dvi dešimtis. Paprastai jie renkasi pajūryje ties Kunigiškėmis, Monciškėmis arba prie Kuršių marių ties Svencele. Bet paprastą darbo dieną, kai laiko turi vos kelias valandas, tam tinka ir Melnragė, kurioje prie jūros galima privažiuoti ypač arti.

Šio hobio propaguotojų teigimu, idealiomis sąlygomis, kai pučia stiprus vėjas ir jūros paviršius lygus lyg veidrodis, su jėgos aitvaru galima pasiekti ir 100 kilometrų per valandą greitį. Tačiau šiandien jūra buvo kitokia – vėjas buvo tik 18-20 metrų stiprumo, o iki 3 metrų aukščio bangos kliudė išvystyti maksimalų greitį. Nepaisant to, iki 50 kilometrų per valandą greitį pasiekti ir net į orą kelis metrus pakilti pavyko ne vienam.

Kur kas sunkiau sekėsi banglentininkams, kuriems teko irtis nuo kranto, kad pavyktų „pagauti bangą“. Tačiau Baltijos bangos per trumpos ir greitai lūžtančios, tad užlipti ant banglentės ir skrieti jūros paviršiumi retam pavyko.

Meteorologai prognozuoja, kad vėjuoti orai mūsų lauks ir ketvirtadienį.