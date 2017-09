Seimo pirmininkas apžiūrės įvažiavimo į laikinai okupuotos teritorijos kontrolės punktą „Čongar“.

Ketvirtadienį Kijeve V.Pranckietis žurnalistams sakė šiuo vizitu siekiantis parodyti, kad Lietuva nepripažįsta ir niekada nepripažins agresyvių Rusijos veiksmų.

Chersone parlamento vadovas taip pat domėsis galimybėmis stiprinti ekonominį bendradarbiavimą, susitiks su vietos valdžia ir dalyvaus Baltijos-Juodosios jūros ekonomikos forumo atidaryme. Jis domėsis ir Krymo totorių padėtimi 2014 metais Rusijos aneksuotame Ukrainos pusiasalyje.

