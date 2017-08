Trijų dienų vizito metu parlamento vadovas taip pat lankysis šalies pietuose įsikūrusiame Chersone, kur domėsis galimybėmis stiprinti ekonominį bendradarbiavimą bei Krymo totorių padėtimi 2014 metais Rusijos aneksuotame Ukrainos pusiasalyje.

Susitikimuose su Ukrainos prezidentu, premjeru ir parlamento vadovu V.Pranckietis žada aptarti saugumo situaciją, ekonominio bendradarbiavimo klausimus.

„Norime išklausyti, ko trūksta, kuo mes galėtume padėti", - BNS sakė Seimo vadovo patarėjas užsienio politikos klausimais Kęstutis Kudzmanas.

Politikai taip pat turėtų kalbėtis apie Lietuvos inicijuojamą Europos Sąjungos (ES) paramos Ukrainai planą, dar vadinamą Maršalo planu.

„Vėlgi tam, kad jis būtų sėkmingai priimtas Vakaruose, Ukraina irgi turi parodyti progresą, tiek įgyvendinant reformas, tiek kovojant su korupcija“, - teigė K.Kudzmanas.

Su Seimo pirmininku į Ukrainą taip pat vyks ir parlamentarai Virginijus Sinkevičius, Gediminas Kirkilas, Juozas Olekas ir Irena Degutienė.

Chersone politikai susitiks su vietos valdžia ir dalyvaus Baltijos-Juodosios jūros ekonomikos forumo atidaryme.

Parlamentarai Chersono srityje taip pat susitiks su Krymo totorių parlamento, vadinamo Medžlisu, lyderiais.

„Mes bijome to nuovargio efekto, siekiame, kad Europa nepavargtų nuo Ukrainos klausimo. (...) Lankydamiesi Ukrainoje mes norime sužinoti realią situaciją ir ja dalintis su kolegomis Europos Sąjungoje“, - sakė Seimo pirmininko patarėjas.

