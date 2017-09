„Taip, pasipriešinimas bus didžiulis, kadangi daug žmonių dirba būtent tokiomis (valstybės tarnautojo) sąlygomis“, – Žinių radijui sakė parlamento vadovas.

Pasak jo, Lietuvoje šiuo metu yra per daug valstybės tarnautojų.

Šią savaitę inicijuojamą reformą sukritikavo prezidentė Dalia Grybauskaitė. Ji pareiškė, kad viešojo sektoriaus pertvarka įgyvendinama netinkamai, slepiant valstybės tarnautojus po sutartiniais santykiais bei skatinant dabartinei valdžiai lojalius tarnautojus. Šalies vadovė reformą pavadino valstybės tarnybos žlugdymu.

Atsakydamas į tai ministras pirmininkas Saulius Skvernelis pareiškė, kad valstybės tarnyba yra žlugusi jau dabar, todėl jai reikalingi pokyčiai.

Keisti Valstybės tarnybos įstatymą pasiūliusi Vidaus reikalų ministerija teigia, jog po pertvarkos valstybės tarnautojų sumažėtų daugiau nei dvigubai, jų liktų apie 20 tūkst., tačiau pakeitus apmokėjimo ir motyvavimo sistemą, tarnyba valstybei būtų kur kas labiau kvalifikuota ir kokybiška. Vidinio administravimo funkcijas vykdantys darbuotojai po reformos taptų „darbo sutartininkais“.

