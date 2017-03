Seimas svarstys, ar skirti papildomas išmokas už gimusius dvynukus ar trynukus

Parlamentaras Algirdas Sysas siūlo valstybės biudžete rasti apie 1,2 mln. eurų ir kelių vaikų iš karto nuo maždaug 2015 metų pavasario pabaigos iki 2016 metų pabaigos susilaukusios šeimoms paskirstyti paramą. Jos dydis priklausytų nuo vaikų amžiaus - kuo jie mažesni, tuo išmokos būtų didesnės.

Praėjusią vasarą svarstydamas socialinį modelį Seimas nutarė, kad nuo 2017 metų sausio, šeimos, vienu metu susilaukusios kelių vaikų, gali tikėtis papildomo valstybės rėmimo - specialių išmokų, tačiau mamos, gimdžiusios 2016 metais ar šiek tiek anksčiau, pasipiktino, kad joms, nors vaikams dar nėra dviejų metų, didesnės išmokos neskiriamos.

Dvynukus auginantiems tėvams būtų skiriama 4 bazinių socialinių išmokų (BSI) dydžio išmoka per mėnesį, arba 152 eurai (dabar BSI - 38 eurai). Per metus tokia išmoka siektų 1824 eurus.

Jeigu vienu metu gimtų daugiau kaip du vaikai, išmoka augtų 4 BSI už kiekvieną vaiką - pavyzdžiui, gimus trynukams, ji siektų 8 BSI arba 304 eurus per mėnesį (3648 eurai per metus), o ketvertuko - 12 BSI arba 456 eurus per mėnesį (5472 eurai per metus).

Jeigu Seimo ketinamą priimti pataisą prezidentė pasirašytų balandį, į šiek tiek didesnes išmokas jau galėtų pretenduoti mamos, kelis vaikus pagimdžiusios nuo 2015 metų gegužės-birželio. Tačiau joms išmokos būtų pačios mažiausios - vos mėnesio ar pusantro dydžio, nes jų vaikams šiemet sukanka dveji metai. Bet jeigu mama gimdė 2016 metų gruodį, joms išmokos būtų didžiausios.

Dabar tėvai gali rinktis - vienerius metus gauti 100 proc. buvusio atlyginimo pašalpą arba gauti mažesnę dvejus metus su galimybe antraisiais metais grįžti į darbą, neprarandant pašalpos. Pastaruoju atveju ji siekia 70 proc. buvusio uždarbio pirmaisiais metais ir 40 proc. - antraisiais metais.