Seimas atleido V. Aiduką iš LAT teisėjo pareigų

Seimas atleido Viktorą Aiduką iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (AT) teisėjo pareigų savo noru.

Seimas starts its Spring session

Tokį sprendimą parlamentarai priėmė vadovaudamiesi Konstitucija ir atsižvelgdami į Prezidentės Dalios Grybauskaitės dekretą.

Ketvirtadienį už V. Aiduko atleidimą iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjo pareigų per slaptą balsavimą pasisakė 69 Seimo nariai, prieš buvo 5, susilaikė 3 Seimo nariai.

Kaip jau skelbta, V. Aidukas anksčiau pats įteikė pareiškimą AT pirmininkui Rimvydui Norkui, po to, kai buvo apklaustas specialiuoju liudytoju ikiteisminiame tyrime dėl galimo poveikio AT sprendimui Darbo partijos byloje. Ikiteisminį tyrimą Generalinė prokuratūra pradėjo dėl galimai korupcinių dabar jau buvusios Vilniaus apygardos prokuratūros Pirmojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus vyriausiosios prokurorės Ritos Aliukonienės veiksmų.

Generalinis prokuroras Evaldas Pašilis R. Aliukonienę iš pareigų atleido po atlikto tarnybinio patikrinimo nustačius, kad ji padarė tarnybinius pažeidimus.

Dar vasarį Generalinėje prokuratūroje surengtoje spaudos konferencijoje buvo pranešta, kad R. Aliukonienei pareikšti įtarimai susiję su Darbo partijos „juodosios" buhalterijos byla ir bandymais paveikti AT sprendimus šioje byloje.