Dėl mėnesinės 100 eurų išmokos į savivaldybę galės kreiptis jau po savaitės – rugsėjį. Iki šiol 100 eurų parama buvo skiriama einantiesiems į privačius darželius. Savivaldybės duomenimis, per dvejus metus, kai įvesta ši galimybė, po 100 eurų kompensacija pasinaudojo daugiau kaip 5600 vilniečių šeimų. Nuo šio rugsėjo 100 eurų kompensacija per mėnesį bus skiriama vilniečiams, kurių 2–6 metų vaikai eilės į darželius laukia metus ar ilgiau nuo prašyme nurodytos norimos lankyti datos. Dėl jos tėvai privalės parašyti prašymą savivaldybei. Susiję straipsniai: Kauno darželio-lopšelio „Bitutė“ skandalas tęsiasi: auklytė įtariama vaikui sugirdžiusi psichotropinių vaistų Skaičiuojama, kad dėl šios išmokos gali kreiptis apie 1000 vilniečių. Kompensacija šeimai bus skiriama tuo atveju, kai abiejų tėvų ir vaiko gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje ne mažiau nei vienus metus arba kai vaiką augina vienas iš tėvų (globėjų) ir jo bei vaiko gyvenamoji vieta yra deklaruota savivaldybės teritorijoje ne mažiau nei vienus metus. 100 eurų kompensacija bus teikiama tol, kol vaikas gaus vietą valstybiniame arba privačiame darželyje.

