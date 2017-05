Savaitgalį lepins vasariškas karštis

Savaitgalį laukia puikus oras: temperatūra kasdien kils vis aukščiau, bus saulėta. Sekmadienį į šalį plūstels net 26 laipsnių karštis.

Šeštadienį be kritulių, danguje sukiosis maži debesys. Pūs gaivus šiaurės vakarų vėjas. Vilniuje ir Kaune vyraus giedras dangus, o retkarčiais pasirodys menki debesys. Nakties ir ryto metu temperatūra svyruos tarp 9–12 laipsnių. Įdienojus oras šils iki 20–21 laipsnio.

Šiauliuose orai taip pat bus gražūs. Pirmoje paros pusėje termometrai rodys 7–10 laipsnių šilumos. Dienos metu vyraus 19 laipsnių šiluma. Pajūryje vyraus giedras dangus. Nakties ir ryto valandomis bus apie 9–12 laipsnių šilumos. Dieną saulės spinduliai orą sušildys iki 16–17 laipsnių.

Sekmadienį temperatūra šoktels dar aukščiau, pūs vidutinio stiprumo vakarų vėjas. Pirmoje paros pusėje vietomis numatomas nedidelis debesuotumas, kai kur negausiai lynos. Diena bus saulėta ir karšta. Vilniaus ir Kauno apylinkėse, naktį ir ryte, dangumi praplauks maži debesys. Tuo metu bus apie 12–16 laipsnių šilumos. Įdienojus oras įkais iki 24–26 laipsnių.

Šiauliuose vyraus skaidrus dangus. Nakties ir ryto metu temperatūra svyruos tarp 13–17 laipsnių. Dieną termometrai fiksuos 25 laipsnius šilumos. Pajūryje bus giedra. Pirmoje paros pusėje vyraus 14–15, įdienojus 18 laipsnių šiluma.

Remiantis www.gismeteo.lt orų prognozėmis, pirmadienio naktis bus labai šilta, o dieną temperatūra bus vos kuklesnė nei sekmadienį. Pūs smarkus vakarų vėjas, daug kur nuvilnys trumpas lietus. Antradienį jau bus šiek tiek gaiviau, vyraus nepastovus debesuotumas, protarpiais palis. Per kitas paras oras bus nei per karštas, nei per šaltas.