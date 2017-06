SADM siekia centralizuoti vaiko teisių apsaugos sistemą

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje aptariamas vaiko teisių apsaugos sistemą centralizuoti siekiantis įstatymas. Valdantieji tikisi, kad pritarus Seimui jis pradės veikti nuo ateinančių metų.

Vyriausybė praėjusią savaitę pritarė įstatymo projektui, kuris, tikimasi, geriau užtikrins vaikų ir šeimų saugumą. Numatyta sustiprinti pagalbą vaikui ir jo tėvams, susidūrusiems su krizine situacija, užtikrinant jiems reikiamas paslaugas. Su vaikais ir šeimomis dirbs tik aukščiausios kvalifikacijos specialistai.

Naujajame įstatyme siekiama, kad visos vaiko teisių apsaugos tarnybos dirbtų pagal vienodas taisykles ir būtų pavaldžios centrinei institucijai. Be to, teritorinė vaiko teisių apsaugos tarnyba privalės ne ilgiau kaip per 3 dienas inicijuoti vaiko atvejo tyrimą. Numatomas privalomas reikalavimas pranešti vaiko teisių apsaugos specialistams, policijai, pastebėjus smurtą prieš vaiką.