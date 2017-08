„Taip, aš puikiai suprantu, kad yra (...) laimingų, nelaimingų, patenkintų, nepatenkintų vieno ar kito politiko veikla, bet turime žiūrėti į faktines aplinkybes. Tai faktinės aplinkybės yra tokios, kad tam tikru mūsų valstybės laikotarpiu, valstybės atkūrimo pradžioje Aukščiausiosios Tarybos pirmininko pozicija iš esmės buvo faktinė valstybės vadovo pozicija“, - pirmadienį transliuotame interviu „Lietuvos ryto“ televizijai sakė ministras pirmininkas. Pasak jo, V. Landsbergiui turėtų būti suteiktos buvusios valstybės vadovo garantijos, kaip įstatymu reglamentuota apsauga ar darbo kabinetas. Klausimą dėl valstybės vadovo statuso ir su tuo susijusių garantijų suteikimo V. Landsbergiui praėjusią savaitę iškėlė Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis. Jis teigia šiuo metu stebintis, ar toks pasiūlymas sulauktų palaikymo parlamente. Anot V. Pranckiečio atstovų, konkretus teisės akto projektas dar nėra parengtas. Susiję straipsniai: G. Landsbergis: dergliavą ant senelio atsimenu nuo vaikystės V. Landsbergis: mes pametame pačią didžiausią gėrybę Kai kurie ankstesni Seimai jau yra bandę suteikti V. Landsbergiui valstybės vadovo statusą, tačiau to nepadaryti nepavykdavo. V.Landsbergis vadovavo Aukščiausiajai Tarybai 1990 metais priimant Kovo 11-osios aktą. Juo atkurta Lietuvos nepriklausomybė. Jo vadovavimo metu Lietuva sugebėjo atsispirti Sovietų Sąjungos ekonominei blokadai ir įgijo tarptautinį pripažinimą.

