„Vienam beveik opozicijos lyderiui esu pasakęs, kad rinkėjų sprendimu jo vieta – ant atsarginių suolelio. Turiu pripažinti, kad klydau. Matyt, suolelis čia jau nebepadės. Gali prireikti ir legendinės „nusiraminimo kėdutės“ :)

Čia aš apie TS-LKD taktiką „noriu – atsimenu, noriu – ne“ ir jų pernai pateiktus pasiūlymus dėl alkoholio ribojimo. Sukurptus bandant pagauti populiarumo bangą.

Iš 25, projektą teikusių tada, šiuo metu TS-LKD frakcijoje darbuojasi 15. Ką tada jie siūlė? Tą, ką dabar kritikuoja:

- Absoliučiai uždrausti alkoholio reklamą žiniasklaidoje bei viešų renginių vietose;

- Neleisti alkoholinių gėrimų vartoti ar jų turėti jaunesniems nei 20 metų asmenims (be jokių pasiūlymų kaip spręsti restoranuose dirbančių studentų problemas);

- Užtikrinti, kad asmenys iki 20 metų nebūtų įleidžiami į alkoholinių gėrimų parduotuves;

- Neleisti prekybos įmonėse prekiauti alkoholiu nuo 20 valandos iki 10 valandos darbo dienomis ir šeštadieniais, o sekmadieniais nuo 15 valandos iki 10 valandos pirmadienį;

- Alkoholinių gėrimų parduotuves leisti ne mažesniu nei 100 m atstumu nuo sveikatos priežiūros, globos, slaugos, bei ugdymo įstaigų.

- Be to, konservatoriai reikalavo pereiti prie specializuotų alkoholinių gėrimų parduotuvių, kuriose virš prekystalio būtų įrengta skaitmeninio vaizdo įrašymo sistema, stebinti pirkėjus, o įrašus parduotuvės saugotų 180 dienų.

Tai tiek to nuoseklumo.

Pabaigai priminsiu, kad Vyriausybė tik pateikė savo išvadas (ne savo projektus) dėl minėtų TS-LKD pasiūlymų ir kito priemonių paketo, kurį teikė parašus surinkę piliečiai.

Nepykite, kad ne viskam, ką siūlėte, pritarėme. Tikimės, kad dėl šio „nesusipratimo“ jūsų žadėta parama mūsų kukliems darbams neišblės. Ir kad jūs leisit mums toliau „dyrpt" :)“, – trečiadienį feisbuke paskelbė S. Skvernelis.

DELFI primena, kad trečiadienį G. Landsbergį feisbuke dėl Alkoholio kontrolės įstatymo pataisų užsipuolė ir R. Karbauskis.





G. Landsbergis: į asmeninius įžeidinėjimus nereaguosiu

Savo feisbuko paskyroje S. Skverneliui netruko atsakyti ir G. Landsbergis, pabrėždamas, kad į asmeninius įžeidinėjimus nereaguos, nes klausimas - pernelyg svarbus.

Tėvynės sąjungos–Lietuvos krikščionių demokratų (TS–LKD) frakcija siūlo Seimui laikinai stabdyti įstatymo pataisas, skirtas smarkiai mažinti alkoholio prieinamumą. Anot jų, pataisos neturėtų būti svarstomos, kol nebus rastas sutarimas tarp frakcijų ir nesusidarys reikalinga dauguma įstatymo pataisoms priimti.

Pasak Seimo TS-LKD vadovo, iš to, kas matoma įregistruotame siūlyme, frakcija yra pasirengusi palaikyti alkoholio pardavimo laiko ribojimą - tai buvo įrašyta TS-LKD partijos rinkimų programoje. Konservatoriai pritaria ir tam, kad alkoholio reklamos ribojimas turi būti griežtinamas, tačiau nepritaria, kad tokios reklamos draudimas turėtų būti absoliutus, kaip siūlo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovai. Pavyzdžiui, galima svarstyti apie tam tikras išimtis sporto rėmimui.