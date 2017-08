„Policija, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba, muitinė, mokesčių inspekcija - šios tarnybos turi gerokai stipriau ir aktyviau prisidėti prie šešėlio mažinimo. Šiandien to proveržio, kokio tikimės, kol kas nėra“, - Žinių radijui ketvirtadienį sakė premjeras. Vyriausybė rugsėjį žada pristatyti visuomenei tarnybų surinktus analitinius duomenis apie šešėlinės ekonomikos mastą šalyje. „Daug verkiančių, raudančių, prisidengiančių savo smulkiu verslu, rodančiu, kad gyvena su minimaliais atlyginimais, bet mes matome visai kitą situaciją, tą turi ir visuomenė sužinoti“, - teigė S.Skvernelis.

Skirtingų tyrimų duomenimis, šešėlinės ekonomikos mastas Lietuvoje gali siekti apie 15-30 proc.

