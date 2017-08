„Valstiečių“ deleguotas ministras pirmininkas iki kitos savaitės pabaigos žada susitikti su visų Seimo frakcijų vadovais. „Iki rudens sesijos susitiksiu su visų frakcijų, dalyvaujančių Seimo veikloje, vadovais, ir kalbėsime apie rudens darbotvarkę“, – žurnalistams Vyriausybėje sakė S. Skvernelis. Seimo sesija prasideda rugsėjo 10 dieną. Socialdemokratų partijos pirmininkas Gintautas Paluckas ir dauguma partijos skyrių siūlo partijai trauktis iš valdančiosios koalicijos su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, bet frakcija Seime ir ministrai ragina likti valdžioje. Susiję straipsniai: V. Pranckietis koalicijos partneriams turi pasiūlymą Socialdemokratai jau slapta skaičiuoja, kas liks su partija, o kas – su valstiečiais Socialdemokratai galutinai apsispręsti žada tik po to, kai rugsėjo 20 dieną baigsis visų skyrių apklausa. S. Skvernelis teigia, kad alternatyvią paramą sieks užsitikrinti nelaukdamas formalaus socialdemokratų sprendimo, jei šie diskusijas bandys nukelti iki biudžeto priėmimo stadijos. „Valstiečių“ frakcijoje Seime yra 56 parlamentarai, konservatoriai turi 31 atstovą, socialdemokratų frakciją sudaro 19 narių. Liberalų sąjūdžio frakcijoje yra 14 parlamentarų, Lietuvos lenkų rinkimų akcija turi aštuonis, „Tvarka ir teisingumas“ – septynis atstovus, Mišrioje Seimo narių grupėje yra penki parlamentarai.

