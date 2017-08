„Bazinė pensija nuo spalio pirmos dienos bus padidinta 10 eurų, tai reiškia, kad vidutiniškai pensijos padidės 13,5 euro“, - po Vyriausybės posėdžio sakė S. Skvernelis. Pasak jo, Vyriausybė dėl to neformaliai apsisprendė trečiadienį, o tai numatantį nutarimo projektą Socialinės apsaugos ir darbo ministerija parengs artimiausiu metu. Anot premjero, nuo kitų metų sausio pirmos dienos dėl pensijų indeksavimo vidutinė pensija iš viso padidės vidutiniškai 43 eurais. „Nuo sausio pirmos dienos bus antri metai iš eilės taikomas indeksavimas ir tai leidžia teigti, kad įvykdžius indeksavimą vidutinę pensiją šalyje turėsime 330 eurų. Muo sausio pirmos dienos vidutinis padidėjimas bus apie 43 eurus“, - tvirtino S. Skvernelis. Anot jo, bazinės pensijos didinimas nebus našta „Sodrai“. „Sodros“ biudžetas šiandien leidžia tą padaryti, „Sodros“ pajamos yra didėjančios ir lėšų poreikis tikrai tą leidžia“, - sakė jis. Šiuo metu vidutinė senatvės pensija yra apie 288 eurai - nuo šių metų pradžios ji padidėjo apie 20 eurų.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.