„Kol kas koalicija yra, o kas bus, tai priklausys didžiąja dalimi nuo Socialdemokratų partijos apsisprendimo“, – pirmadienį Vyriausybėje žurnalistams sakė S.Skvernelis. D.Grybauskaitė interviu portalui delfi.lt teigė, kad Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos suburtoje valdančiojoje daugumoje sprendimus greičiausiai lems ne ilgalaikiai susitarimai, o laikini sandėriai. Anot jos, nesvarbu, ar socialdemokratai pasitrauks, ar liks koalicijoje, „bus toks plaukiojantis, laikinų sandėrių darinys, netgi pavadinčiau – dreifuojanti koalicija“. Premjeras sako sutinkantis su prezidente, kad koalicija turi būti stabili. Susiję straipsniai: Premjeras atsikirto prezidentei: valstybės tarnyba jau yra žlugusi G. Paluckui savo lyderystę tektų tikrintis vienu atveju „Prezidentė kalbėjo apie ateitį, kad ji galėtų būti tokia (dreifuojanti – BNS), tai žiūrint, kur dreifuos: ar į kairę, ar į dešinę, pamatysime, kaip bus su koalicija, rudeninis politinis sezonas parodys. Bet faktas, aš tikrai sutinku su prezidente, kad koalicija turi būti tokia, kad būtų priimami sprendimai – tai yra stabili Vyriausybė ir aiški dauguma“, – dėstė S.Skvernelis. Socialdemokratai svarsto trauktis iš valdančiosios koalicijos su Valstiečių ir žaliųjų sąjunga, dėl to šiuo metu vyksta balsavimas partijos skyriuose.

