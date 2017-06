Š. Gustainis neigia įtarimus kyšininkavimu, vadina juos absurdiškais

„Nesutinku nė su vienu man pareikštu įtarimu ir atvirai sakau – jie manęs nenustebino. Nustebino tik faktai, kuriais šie įtarimai bandomi grįsti. Nustebino – ne tas žodis, greičiau prajuokino“, – socialiniame tinkle „Facebook“ ketvirtadienį parašė Š.Gustainis.

Jis BNS detaliau nekomentavo pateiktų įtarimų, motyvuodamas, kad viską nurodė socialiniame tinkle.

„Facebook“ jis teigė neabejojantis, kad teisme įrodys jam „mestų kaltinimų absurdiškumą“.

„O tie, kurie neapgalvotais ir neatsakingais sprendimais įsiveržė į mano ir mano šeimos gyvenimą – turės prisiimti atsakomybę“, – rašė Š.Gustainis.

Anot prokurorų, ikiteisminio tyrimo duomenys leidžia pagrįstai įtarti, kad Š.Gustainis iš „MG Baltic“ viceprezidento Raimondo Kurlianskio už koncernui palankių ir finansiškai naudingų politinių sprendimų priėmimą Seime priėmė 8,7 tūkst. eurų kyšį, užmaskuotą kaip paramą viešajai įstaigai.

Prokuratūra nurodo, kad parlamentaras, „vykdydamas R. K. prašymą“, 2015-ųjų spalio–lapkričio mėnesiais Seime registravo Vartojimo kredito įstatymo pataisas ir balsavo už jų priėmimą.

Jis teigė, kad parama jo neįvardijamai viešajai įsteigai buvo suteikta teisėtai ir deklaruota.

„Juokinga tik tai, kad tyrimo metu, matyt, neradę nieko tinkamo, tyrėjai „prikabino“ 8700 eurų iš laikotarpio, kai nei byla, nei jokie tyrimai dar nebuvo prasidėję. Tai gal dar paimkime kokią 1993 metų paramą studentų atstovybei, kurios valdyboje tada buvau?“ – rašė Š.Gustainis.

„Pataisa, kurią teikiau greitųjų kreditų įstatymui atitiko mano ir Liberalų sąjūdžio programos nuostatas, buvo suderinta Liberalų frakcijoje, o teikta atsižvelgiant į neigiamas Vyriausybės išvadas, kurios sakė, kad nepakeitus šios nuostatos įstatymas prieštaraus Europos Sąjungos žmogaus teisių apsaugos direktyvai. Beje, šiai pataisai buvo nepritarta“, – pridūrė jis.

Politikas pabrėžė neatlikęs jokių palankių veiksmų R.Kurlianskiui ir „MG Baltic“.

Š.Gustainis 2009 – 2012 metais dirbo susisiekimo ministru dirbusio E.Masiulio patarėju. Jis vadovavo konsultacijų bendrovei „Equitas Partners“ 2013 – 2015 metais. Prieš dvejus metus jis buvo išrinktas Seimo nariu vienmandatėje apygardoje, kur dirbo iki 2016 metų.

Nuo pernai rudens iki šių metų balandžio Š.Gustainis buvo savivaldybės tarybos narys. Jis buvo pašalintas iš Liberalų sąjūdžio. Vienas partijos lyderių Eugenijus Gentvilas tuomet aiškino, jog Š.Gustainio veikla galėjo būti panaši į sąmoningą veikimą interesų grupių naudai.

Tą pačią dieną Š.Gustainis paskelbė apie sprendimus trauktis iš Vilniaus miesto savivaldybės tarybos ir apskritai iš politikos.

Be to, jis nuo 2011 metų liepos iki 2015 metų vasario taip pat dirbo R.Kurlianskio vadovaujamoje „Alfa Media“. Per šį laiką jis uždirbo 48 tūkst. eurų, rašoma Š.Gustainio interesų deklaracijoje.

Iš viso dėl politinės korupcijos byloje tiriamų nusikaltimų pranešimai apie įtarimus yra įteikti penkiems asmenims: be Š.Gustainio – buvusiam liberalų vadovui ir parlamentarui Eligijui Masiuliui, „darbiečiui“, buvusiam Seimo nariui Vytautui Gapšiui, taip pat dabartiniam parlamentarui Gintarui Steponavičiui ir R.Kurlianskiui. Tyrime dėl papirkimo ir prekybos poveikiu įtariamas ir pats koncernas „MG Baltic“ kaip juridinis asmuo.