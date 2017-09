Kišiniovo radijas šeštadienį citavo S.Lavrovo pareiškimą, kad šis raginimas yra „įkvėptas iš užsienio“, akivaizdžiai turint galvoje JAV ir Europos Sąjungą. Didplomatijos vadovas pridūrė, kad toks žingsnis gali destabilizuoti padėtį regione. Padniestrėje, atitrūkusioje nuo Moldovos 1990 metais, baiminantis planų vėl suvienyti šalį su Rumunija, Rusija laiko 1 000 karių ir 500 taikdarių. 1992 metais per pilietinį karą tame regione žuvo apie 1,5 tūkst. žmonių.

Moldovos ambasadorius prie JT Victoras Moraru neseniai prašė šią tarptautinę organizaciją aptarti Rusijos karių išvedimo iš Padniestrės klausimą rugsėjo 12-ąją, Niujorke vyksiančios Generalinės Asamblėjos kuluaruose. Tokiam žingsniui Rusija griežtai priešinasi.

