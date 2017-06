R. Kurlianskis pralaimėjo bylą prieš prokurorą

Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lijana Visokavičienė paskelbė, kad atmeta koncerno „MG Baltic“ viceprezidento R. Kurlianskio prokurorui J. Lauciui pareikštą ieškinį dėl garbės ir orumo pažeidimo.

Priimdamas sprendimą, kurį dar bus galima skųsti apeliacine tvarka, teismas rėmėsi Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika ir konstatavo, kad J. Laucius, kalbėdamas apie R. Kurlianskį, išsakė tik savo nuomonę, o ne faktus ar žinias.

„Po teismo nutarties paskelbimo prokuroro išsakyti teiginiai atitiko teismo nutartyje nurodytą turinį“, – pažymėjo teisėja.

Be to, teisėja mano, kad R. Kurlianskis yra viešas asmuo ir jo kritikos ribos yra gerokai platesnės nei neviešų asmenų.

Į teismą prokurorą, kuris bene didžiausioje korupcijos byloje iki šiol atlieka ikiteisminį tyrimą, padavęs R. Kurlianskis nesiekė prisiteisti galimai patirtos neturtinės žalos, jam būtų pakakę fakto, kad būtų konstatuotas garbės ir orumo pažeidimas.

Ginčas šioje byloje kilo po to, kai dar praėjusių metų birželį teismas atsisakė kyšininkavimu įtariamam R. Kurlianskiui pratęsti griežčiausią kardomąją priemonę – suėmimą. Tada komentuodamas teismo nutartį prokuroras J. Laucius pareiškė, kad „MG Baltic“ viceprezidentas yra „ligotas, turtingas ir užimantis aibę reikšmingų pareigų koncerne“.

Vilniaus apygardos teismo nutartis, pagal kurią R. Kurlianskiui nebuvo pratęstas suėmimas, buvo paskelbta praėjusių metų birželio 15 d. Tada iš teismo posėdžio salės išėjęs ikiteisminiam tyrimui vadovaujantis prokuroras žurnalistams nurodė tris iš septynių teismo argumentų, kodėl politikų papirkimu įtariamam verslininkui nėra pratęstas suėmimas. Anot jo, prokuroras pašaipiai įvardijo teismo motyvus.

„Visuomenė tada mane jau buvo nuteisusi, dar iki paleidimo iš suėmimo – visiškai be teismo, o atsakovas tuo metu buvo ant bangos, – teisme sakė R. Kurlianskis. – Ir štai, teismas netenkino jo prašymo, mane paleido, o atsakovas, akivaizdžiai nepatenkintas teismo sprendimu, ir net nebando to slėpti, vietoj to, kad pateiktų tikslias teismo formuluotes, pateikė tik tris argumentus.“

R. Kurlianskis pažymėjo, kad J. Laucius viešai nurodė argumentus, kurių visuomenė ypatingai nemėgsta.

„Jis pasitelkė terminiją, kuri audrina visuomenę, o kitus teismo argumentus nutylėdamas – suprask, teismas buvo paveiktas mano turtų, suprask – pinigų, sveikatos būklės, suprask – susiorganizavo dokumentus, ir reikšmingų pareigų, – sakė „MG Baltic“ vcieprezidentas. – Aš suprantu atsakovo susinervinimą, bet man sunku suprasti, kaip jis, būdamas aukščiausios kategorijos profesionalas, apdovanotas valstybiniais ir VSD apdovanojimais, nesuvaldė emocijų, nusivylimo teismo sprendimu bei iš visumos ištraukęs visuomenei nepatinkančius argumentus, leido paniekinančiai, su sarkazmu išdėstyti argumentus. Man tai nemalonu ir mane tai žeidžia.“

Tuo metu atsakovu patrauktas J. Laucius nesutiko su pareikštu ieškiniu ir teigė, kad jis išsakė tik nuomonę, ji pateikta etiška ir korektiška forma – esą jis komentuodamas teismo sprendimą nepratęsti suėmimo termino kalbėjo tik apie teismo nutartyje nurodytus teiginius.

„Buvo pasisakyta ne apie ieškovą, išreikšta ne žinia, o nuomonė, – sakė J. Laucius. – Niekur ir niekada nesu sau leidęs viešai pasakyti, kad, mano nuomone, R. Kurlianskis yra toks ir anoks, turtingas ir ligotas ir pan. – tai yra konstatuota Vilniaus apygardos teismo nutartyje. Būtent teismas konstatavo, kad R. Kurlianskis yra ligotas, turtingas ir užima aibę atsakingų pareigų.“

Prokuroras pabrėžė, kad R. Kurlianskis užima atsakingas pareigas „žiniasklaidos ir alkoholio įmonėse, vedančiose Lietuvos švietimo įstaigose“, o tai patvirtina jo teiginius.

„Manau, kad R. Kurlianskis aiškiai piktnaudžiauja savo procesine padėtimi, teisinga informacija apie asmenį garbės ir orumo nežemina“, – nurodė J. Laucius.

Kalbėdamas apie jam pareikštą ieškinį J. Laucius sakė, kad praėjus dviem savaitėms po iškeltos bylos dėl garbės ir orumo pažeidimo R. Kurlianskis kreipėsi į teismą, prašydamas jį nušalinti nuo ikiteisminio tyrimo politinės korupcijos byloje.

„Manau, jis pradėjo apsimestinį ir tariamą pažeistų teisių procesą“, – sakė prokuroras. J. Laucius teismo prašė ne tik ieškinį atmesti, bet ir konstatuoti, kad R. Kurlianskis piktnaudžiauja procesine teise ir dėl to, atsižvelgiant į jo turtinę padėtį, skirti 5 tūkst. eurų baudą.

Teismas tokio J. Lauciaus prašymo netenkino, nes nenustatė, kad R. Kurlianskis būtų piktnaudžiavęs savo teisėmis, nes įstatymai kiekvienam asmeniui, kuris mano, kad jo teisės pažeidžiamos, galimybę kreiptis į teismą.