R. Karbauskis: mes Seime labai vieningai balsuosime, kad M. Bastys prarastų mandatą

Didžiausia parlamentinė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) vieningai balsuos, kad Socialdemokratų partijos frakcijos narys Mindaugas Bastys per apkaltą prarastų mandatų, sako LVŽS vadovas ir parlamentinės frakcijos seniūnas Ramūnas Karbauskis.

R.Karbauskis taip pat sakė neabejojanti, kad Konstitucinio Teismo išvada M. Basčio atžvilgiu būtų neigiama.

„Matyt, kad Konstitucinis Teismas priims tokį sprendimą, kokį konstatavo ir mūsų laikinoji komisija, ir mes Seime, matyt, labai vieningai balsuosime, kad M.Bastys prarastų savo mandatą, nes kaltinimai yra labai rimti, jie paremti faktiniais duomenimis“, – trečiadienį interviu Žinių radijui sakė R. Karbauskis.

Klausiamas, kodėl iš pat pradžių, tik paskelbus leidimą gauti su slapta informacija M. Basčiui užkirtusią Valstybės saugumo departamento medžiagą, nematęs pagrindo Socialdemokratų partijos frakcijos atstovui trauktis iš parlamento, R.Karbauskis sakė neturėjęs pakankamai informacijos.

„Aš klydau, neturėjau tokios informacijos, kuri po to buvo paviešinta. Tiesiog vertinau tiek, kiek pažįstu žmogų per laiką, bet nepažįstu to žmogaus tiek, kad galėčiau žinoti apie tuos dalykus, kurie vyko jo gyvenime“, – sakė „valstiečių“ vadovas.

Seime šiuo metu dirbanti M. Basčio apkaltos komisija iki gegužės 15 turi pateikti išvadą, ar yra pagrindas parlamentarui pradėti apkaltos procesą.

Apkalta M.Basčiui inicijuota dėl VSD medžiagoje aprašomų jo ryšių su atominės energetikos korporacijos „Rosatom“ atstovu vadinamu Jevgenijumi Kostinu, buvusiu KGB darbuotoju Piotru Vojeika, Rusijos valstybinio kanalo RTR žurnalistu Ernestu Mackevičiumi, buvusiu Kauno mafijos autoritetu įvardijamu Saturnu Dubininku ir neteisėta veikla įtariamu verslininku Vadimu Pachomovu.

VSD vertinimu, šie ryšiai daro M. Bastį pažeidžiamu ir keltų grėsmę jam patikėtos valstybės paslapties saugumui. Seimas yra patvirtinęs tyrimą dėl M. Basčio ryšių atlikusio Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto išvadas. Jose konstatuota, kad parlamentaras veikė prieš Lietuvos interesus, o jo ryšiai su Rusijai dirbančiais asmenimis kelia grėsmę šalies saugumui.

M. Bastys visus kaltinimus neigia ir pabrėžia Seimo nario priesaikos nesulaužęs.