„Nepavyko tokių planų įgyvendinti, bet vedamos derybos su Finansų ir Kultūros ministerijomis. Buvau įtikintas, kad tam šiuo metu stinga lėšų. Bet nuo kitų metų sausio turėtų pavykti. Ar vaikai į teatrus ir muziejus eis su mokinio pasu, ar bus kitokia tvarka, dar atsakyti negalėčiau“, – LRT.lt aiškino R. Karbauskis.

Muziejai sudarys specialias programas

Kultūros viceministrė Gintautė Žemaitytė teigė, kad su R. Karbauskiu apie galimybes vaikams nemokamai lankyti teatrus nebuvo diskutuota: „Kiek pamenu kalbas su komiteto pirmininku, tai mes daugiausia kalbėjome apie muziejus. Diskutuojant su muziejais, kaip galima atsiliepti į šią iniciatyvą, gimė idėja sukurti programą „Muziejų kelias“, kad vaikai ne šiaip sau ateitų į muziejus, o pasidomėtų kokia nors konkrečia tema. Toks požiūris į muziejus – daug šiuolaikiškesnis.“

Speciali muziejų programa, kurioje dalyvaus ne tik valstybiniai, bet ir savivaldybių muziejai, bus pristatyta rugsėjo 15 d. ir tą dieną vaikai bus pakviesti į Jūrų muziejaus delfinariumą Klaipėdoje.

Galimybė visiškai nemokamai bet kada apžiūrėti muziejų ekspozicijas vaikams nebus suteikta. Pasak G. Žemaitytės, buvo aiškintasi, kodėl vaikams neįdomūs muziejai. Tai ir leido padaryti išvadą, kad daug geriau, jei vaikai ateis į muziejų vedini tikslo kažką sužinoti, o šiaip sau pasidairyti.

Be to, ne vienas muziejus jau ir dabar bent vieną dieną per savaitę įleidžia apžiūrėti savo ekspozicijas nemokamai. Kai atidaromos naujos ekspozicijos, tą dieną visi lankytojai taip pat įleidžiami nemokamai.

Kalbėdama apie galimybes nemokamai vaikus pakviesti į teatrus, G. Žemaitytė pastebėjo, kad dėl to yra tam tikrų keblumų, nes pirmiausia iškiltų transporto problema. Juk vaikus reikėtų į teatrus atvežti: „Su teatrais nepavyko rasti vieningo sutarimo. Gal pavyks ateityje, nors ir dabar kai kurie teatrai turi Svetingumo programas.“

Teatrams reikėtų papildomų lėšų

Vilniaus Nacionalinio dramos teatro vadovas Martynas Budraitis tvirtino, kad, jei Kultūros ar Finansų ministerijos neskirs papildomo finansavimo, suteikti galimybę vaikams visiškai nemokamai lankyti spektaklius nebus įmanoma.

Jam antrino ir Klaipėdos dramos teatro vadovas Tomas Juočys: „Mūsų teatre bilietų kainos į vaikiškus spektaklius – nuo 3 iki 4,5 euro. Galioja visos socialinės nuolaidos. Nuolat ir patys kviečiame globos namų vaikus į spektaklius, todėl drįsčiau sakyti, kad ir taip yra visos galimybės vaikams lankytis mūsų teatre. Nelabai suprantu, kam tie populiarūs sprendimai. Ar pavyktų visiškai nemokamai rodyti spektaklius? Jei labai lieptų, tai gal ir pavyktų, bet, žinoma, reikėtų papildomų pajamų.“

T. Juočys aiškino, kad šiuo metu iš valstybės gaunamų lėšų pakanka tik darbuotojų algoms išmokėti ir iš dalies išlaikyti teatro pastatą. Visoms kitoms reikmėms pinigų teatrui tenka prasimanyti pačiam.

Teatre kasmet pastatomi 5–6 nauji spektakliai. Kultūros taryba skiria pinigų vienam iš jų.

Domėjimąsi teatru reikėtų ugdyti

Nacionalinio Kauno dramos teatro vadovas Egidijus Stancikas tikino, kad teatras tikrai mato, kam reikalinga socialinė pagalba, ir stengiasi į tai atsiliepti.

„Tačiau matome, kad yra pakankamai tėvų, kurie išgali vaikus atvesti į teatrą. Kita vertus, vienkartiniai vaikų apsilankymai teatre nieko neduos. Reikia sąlyčio su kūrėjais, reikia sampratos, kas yra tas teatras, kad jis ugdytų jauną žmogų. O tai per vieną dieną neatsiranda. Teatre būtina lankytis nuolatos“, – įsitikinęs E. Stancikas.

Jis apgailestavo, kad valdančioji koalicija nustūmė į šoną planus pilnai iš valstybės biudžeto finansuoti bent jau nacionalines kultūros įstaigas. Tuomet, pasak E. Stanciko, kultūra būtų visiems prieinama: „Mes turime patirties, kai teatre lankomasi atsitiktinai ir už „ačiū“. Tuomet tai virsta tik pramoga ir laisvalaikio paįvairinimu. O mums norėtųsi rimtai dalyvauti, įgyvendinant valstybės kultūros politiką ir ugdant mūsų šalies piliečius.“

Naująjį sezoną, skirtą Lietuvos nepriklausomybės šimtmečiui, Nacionalinis Kauno dramos teatras pradės spektakliu, skirtu būtent vaikams.