Prieš pradedant darbus nukreiptas Belmonto užtvankos vanduo

„Darbai dar vyksta ir šiandien, jie baigiami, užtvenkti pavyko, vanduo kažkiek dar prasiskverbia pro maišų tarpus, apie 10 procentų. Visas likęs vanduo, kaip ir planuota, plaukia per žuvitakį ir per kanalą, per Belmonto teritoriją. Kitą savaitę planuojama supilti prieš tuos maišus pylimą – apie 700 kubinių metrų žvirgždo, kad galutinai būtų sustabdytas į užtvanką patenkantis vanduo“, – BNS penktadienį teigė savivaldybės Susisiekimo komunikacijų skyriaus vedėjas Arūnas Visockas.

Anot jo, per maždaug dvi savaites su Kultūros paveldo departamentu ketinama suderinti būtinų darbų aprašą. Kiek truks darbai, priklausys nuo to, ką bus nuspręsta daryti. Anksčiau A.Visockas teigė, kad šios Vilnios upės užtvankos vidurinė kolona yra pasvirusi ir atitrūkusi, pažeistos ir kairioji, ir dešinioji užtvankos dalys.

„Planuojame baigti (šiemet – BNS), jei nekils jokių gamtinių kliūčių“, – sakė jis.

Upės vagoje sudėta apie 600 tonų smėlio maišų. Medžiagas vandeniui nukreipti, kaip teigia savivaldybės atstovai, parūpino pramogų ir poilsio centro „ Belmontas “ savininkas Anupras Mišeikis, darbus vykdo bendrovė „Tiltuva“. Šiuo metu Belmonte dar dirba įmonės sunkioji technika.

Anot A.Visocko, baigus darbus, smėlio maišai bus išimti, žvirgždą, tikimasi, išplaus pati upė.

Savivaldybė nurodo, kad darbai miestui kainuos apie 20 tūkst. eurų.

Šiuo metu užtvanka neturi šeimininko. Aplinkos ministerija planavo ją nugriauti, tačiau sprendimams už akių užbėgo Kultūros paveldo departamentas, pripažinęs užtvanką nekilnojamąja kultūros vertybe. Departamentas įpareigojo savivaldybę likviduoti avarinę jos būklę.

Aplinkos ministerijos atstovų ir kai kurių visuomenininkų teigimu, užtvanka labiausiai trukdo migruoti lašišoms. Jų teigimu, žuvitakis padėties nelabai gelbsti.