Prie sudegusio daugiabučio gyvenanti lietuvė papasakojo apie visą Londoną sukrėtusią naktį

Jau žinoma, kad skaudi nelaimė vakarinėje Londono dalyje pareikalavo 6 gyvybių, mažiausiai 64 žmonės išvežti į vietines ligonines, 20 jų – kritinės būklės. Gaisro priežastis kol kas nėra žinoma.

Rajoną apibūdino kaip skirtą vidurinės klasės šeimoms

„Mes gyvename „Holland park“ rajone, degęs pastatas yra netoli, gal „Notting Hill“ teritorijai priskiriamas, į tą pusę. Esame pakankamai nauji gyventojai, bet, sakyčiau, tai tarpinis variantas tarp labai turtingų (kur mes gyvename) ir vidutinės klasės (kur daugiabutis degė) žmonių namų“, – pasakojo lietuvė.

Jos teigimu, greta „Holland park“ būstą buvo įsigiję net Davidas ir Victoria Beckhamai.

„Šiame rajone gyvena labai daug šeimų su mažamečiais vaikais, netoliese yra net 2 vaikų darželiai, kurie yra geriausiųjų Londone trejetuke. Tikiu, kad ir degusiame pastate gyveno nemažai šeimų su vaikais“, – sakė I. Kazbare.

Apie kaimynystėje gyvenančius lietuvius girdėti neteko

Anot pašnekovės, jai neteko girdėti, kad aptariamuose rajonuose gyventų daugiau lietuvių, nors laiką su dukrele ji dažnai leidžia lauke, bendrauja su kaimynystėje gyvenančiomis mamomis, lanko greta esantį sporto klubą.

„Kaip mes sakome, Lietuvoje turime jūrą, o Londone – parkus. Prie parkų daugiausiai buriasi šeimos, čia jų – itin daug. Visoje teritorijoje daugiau ne kokių kavinių, o žalumos, žaidimų aikštelių“, – pasakojo lietuvė.

Minėtas sporto klubas yra visiškai šalia sudegusio pastato, patikino I. Kazbare.

„Tai pakankamai didelis sporto klubas su daug baseinų“, – apibūdino ji.

Aplink – dar 4-5 panašūs namai

Paklausta, kiek butas aptariamame name galėtų kainuoti, lietuvė pripažino konkrečios sumos įvardyti negalinti, tačiau individualių namų kainos čia esą prasideda nuo 2 milijonų svarų.

„Dideliuose senoviniuose namuose gyvena gal kiek turtingesni, gal dažniau britai, tačiau aplink yra ir gal 4-5 panašūs į degusį namą daugiabučiai. Sakyčiau, ten galbūt ta teritorija, kur darbo klasė gyvena, ne patys turtingiausi. Einant į sporto klubą tekdavo prasilenkti su įvairiais žmonėmis“, – pasakojo ji.

Ramiai miegoti negalėjo visą naktį

Kai kilo gaisras, I. Kazbare sakė negirdėjusi neįprastų garsų, tačiau į pranešimą sureaguota itin greitai, tad tuoj pasigirdo tarnybų garsinės sirenos.

„Net pro mūsų gatvę, šalia langų be perstojo zujo automobiliai, sraigtasparniai skraidė. Visą naktį triukšmas buvo. Ir ryte mažoji pabudo neįprastai, nuo sraigtasparnių“, – pasako ji.

Tiesa, iš pradžių esą neatrodė, kad situacija tokia rimta, tad ryte skaitant tokius liudijimus kaip, pavyzdžiui, pasakojimą apie moterį, kuri kūdikį laikė virš lango, darėsi baisu, pripažino I. Kazbare.

I don't think I've ever seen anything like this. Those poor people 😔 #GrenfellTower

pic.twitter.com/Fj7O1f2jMJ

— Alex McCarthy (@Al_Mac8) June 14, 2017