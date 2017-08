Tačiau premjeras pabrėžė nemanantis, kad V.Landsbergiui turėtų būti suteiktas prezidento statusas.

„Jeigu kalbant apie kažkokio titulo suteikimą, manau, tai nėra esmė ir negalėtume įvardyti to, ko nebuvo, nors ir atgaline data“, - antradienį LRT radijui sakė S.Skvernelis. Jis tvirtino, kad V.Landsbergis „buvo atkurtos Lietuvos valstybės vadovas“, todėl jam įstatymu turėtų būti suteiktos tokios buvusio šalies vadovo garantijos, kaip apsauga, pagalbinis personalas ar darbo kabinetas. Susiję straipsniai: S. Skvernelis: V. Landsbergis buvo valstybės vadovu R. Juknevičienė parašė viską, ką galvoja apie R. Karbauskį Ministras pirmininkas taip pat apgailestavo, kad diskusija dėl prezidento statuso suteikimo V.Landsbergiui prasidėjo viešojoje erdvėje, politikams iš anksto nesuderinus pozicijų. Klausimą dėl prezidento statuso ir su tuo susijusių garantijų suteikimo V.Landsbergiui praėjusią savaitę iškėlė valdančiosios Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos deleguotas Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis. Jis teigia šiuo metu besiaiškinantis, ar toks pasiūlymas sulauktų palaikymo parlamente. Anot V.Pranckiečio atstovų, konkretus teisės akto projektas dar nėra parengtas. „Valstiečių“ lyderis Ramūnas Karbauskis pareiškė abejojantis, ar jo vadovaujama didžiausia frakcija Seime palaikytų iniciatyvą. Kai kurie ankstesni Seimai jau yra bandę suteikti V.Landsbergiui valstybės vadovo statusą, tačiau to nepadaryti nepavykdavo. V.Landsbergis vadovavo Aukščiausiajai Tarybai 1990 metais priimant Kovo 11-osios aktą. Juo atkurta Lietuvos nepriklausomybė. V.Landsbergio vadovavimo metu Lietuva sugebėjo atsispirti Sovietų Sąjungos ekonominei blokadai ir įgijo tarptautinį pripažinimą.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.