„Užsienio kapitalo įmonėse vidutinis atlyginimas yra 1,2 tūkst. eurų. Aišku, tik kiekis tų darbo vietų nėra toks. (...) Mūsų verslas niekur nedings, kadangi konkurencija darbo rinkoje yra didžiulė. Didinant darbo našumą, efektyvumą, technologinį atsinaujinimą, atlyginimai augti turi“, - antradienį interviu LRT radijui sakė premjeras.

„Šiandien rinkoje yra darbo vietų, kurios tokį atlyginimą (1 tūkst. eurų - BNS) gali mokėti, bet darbdaviai susiduria su problemomis, kad ne visada už tokį darbo užmokestį suranda žmonių, kurie ne tik nori, bet svarbiausia gali dirbti“, - pridūrė S.Skvernelis. Susiję straipsniai: K. Masiulis. Lietuvai reikia galvoti, kaip neišnykti

Naujausiais Statistikos departamento duomenimis, vidutinis paskaičiuotas (bruto) darbo užmokestis Lietuvoje, išskyrus individualias įmones, antrąjį šių metų ketvirtį buvo 838,7 euro - 8,7 proc. daugiau nei 2016-ųjų tą patį ketvirtį. Vidutinis išmokėtas (neto) atlyginimas šalyje palyginamuoju laikotarpiu išaugo 9,7 proc. iki 659 eurų.

Per ketvirtį (palyginti su šių metų sausio-kovo mėnesiais) vidutinis paskaičiuotas ir išmokėtas darbo užmokestis atitinkamai padidėjo 2,6 proc. ir 2,2 procento. Realusis darbo užmokestis, anot statistikų, per ketvirtį ūgtelėjo 0,4 proc., o per metus padidėjo 6 procentais.

