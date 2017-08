Premjero atstovas Tomas Beržinskas BNS teigė, kad per susitikimą ketinama aptarti pagrindinius savivaldybėms aktualiausius klausimus. „Bus kalbama dėl savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo tobulinimo, dėl valstybės savivaldybėms perduotų žemės ūkio funkcijų finansavimo, taip pat apie valstybinės žemės nuomos investuotojams procedūros“, – BNS sakė T.Beržinskas. Lietuvos savivaldybių asociacija savivaldybių biudžetų formavimo klausimus šių metų pradžioje aptarė su finansų ministru Viliumi Šapoka. Tuomet asociacijos direktorė Roma Žakaitienė BNS teigė, kad net ir esant ekonomikos augimui dalies savivaldybių biudžetai nesikeičia. Seimo narys liberalas Simonas Gentvilas balandį pasiūlė valstybinės žemės patikėjimo funkciją perduoti savivaldybėms, tačiau Ministrų kabinetas birželio pradžioje nepritarė tokiam siūlymui.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.