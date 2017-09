Susitarimą pasirašys premjeras Saulius Skvernelis ir Maltos Ordino Didysis Kancleris baronas Albrechtas von Boeselageris.

„Tai apskritai pirmas susitarimas su Maltos rodinu, kuris bus pasirašytas, ir kaip tik tą dieną paminėsime 25 metų sukaktį nuo diplomatinių santykių užmezgimo. Maltos ordinas yra suverenus subjektas ir labai aktyviai veikia visame pasaulyje bei Lietuvoje. Maltiečiai, Maltos ordino pagalbos tarnyba matoma visur, labdaringa veikla labai reikalinga skurstantiems žmonėms, neįgaliesiems, vaikams. (...) Susitarimas labiau simbolinis, bet, pavyzdžiui, numatys daugiau teisių Maltos ordino atstovybei“, – BNS sakė ministro pirmininko patarėjas užsienio politikai Deividas Matulionis. Susiję straipsniai: Prezidentė su Maltos ordino vadovu apsikeitė apdovanojimais L. Linkevičius padėkojo už Maltos ordino misiją Lietuvoje

Maltos arba Šv.Jono iš Jeruzalės ordinas yra vienas seniausių Romos Katalikų vienuolių ordinas. Įsikūręs XI amžiuje Palestinoje kaip kukli ligoninės bendrija, gydžiusi ir slaugiusi sužeistus bei sergančius piligrimus, dabar Maltos ordinas yra didžiulė pasaulinė pagalbos organizacija, vystanti savo humanitarinę ir medicinos pagalbos veiklą daugiau kaip 120 pasaulio šalių, vienijanti dešimtis tūkstančių narių ir savanorių.

Maltos ordinas – suverenus tarptautinės teisės subjektas, turintis savo konstituciją, pasus, antspaudus ir viešąsias įstaigas, palaikantis diplomatinius santykius su 104 pasaulio valstybėmis.

Maltos ordino pagalbos tarnyba Lietuvoje įkurta 1991 metais. Šiuo metu tai viena didžiausių socialinės pagalbos organizacijų šalyje. Maltiečių moto – „Tikėjimo saugojimas ir pagalba vargstantiems”. Savanoriška socialinė pagalba veikia daugiau kaip 40 Lietuvos vietovių, tarnyba nurodo suvienijusi per 1,5 tūkst. savanorių visoje Lietuvoje.

Maltiečiai šalyje vysto dešimtis labdaros, socialinės pagalbos projektų: vienišų skurstančių senolių maitinimo, ligotų pagyvenusių žmonių socialinės priežiūros namuose, vaikų ir jaunimo iš socialinės rizikos šeimų dienos centrų, neįgaliųjų pavėžėjimo paslaugų ir kitų.











1 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.