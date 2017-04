Prasidėjo kova be taisyklių: aistros liejasi raštu

Pirmininką tiesioginiuose rinkimuose renkantys socialdemokratai skundžia vieni kitus. Penktadienį Gintauto Palucko pusės stebėtojas skundė balsavimą Pasvalio rajone, šeštadienį Mindaugo Sinkevičiaus štabas parašė skundą dėl balsavimo Molėtuose.

Antrajame partijos pirmininko rinkimų rinkimų ture susirungė Vilniaus vicemeras G. Paluckas ir ūkio ministras M. Sinkevičius. Balsavimas vykdomas jau trečią dieną ir bus baigtas šeštadienį 14 valandą.

Kas taps partijos pirmininku, paaiškės šeštadienį vakare, tačiau abiejų kandidatų štabai fiksuoja pažeidimus.

Centrinė partijos rinkimų komisija šeštadienį buvo informuota, kad Molėtų skyriuje nustatyta balsavimo pažeidimų. Skunde teigiama, kad M. Sinkevičiaus atstovui pavakare atvykus į Bekupės bendruomenės centrą, kur turėjo vykti balsavimas, nebuvo rasta nė gyvos dvasios, nors ši vieta buvo nurodyta grafike.

Skundo autorius, kurio vardas ir pavardė redakcijai žinomi, pasakoja, kad prieš tai paskambino Molėtų skyriaus pirmininkui Henrikui Ivickui, kuris esą melavo, jog nurodytoje vietoje balsavimas vykdomas.

M. Sinkevičiaus stebėtojas teigia, kad H. Ivickas prie centro su visa balsadėže pasirodė vėliau, jau po pokalbio telefonu. Jį lydėjo moteris, kuri buvo pristatyta kaip komisijos narė. Daugiau žmonių nebuvo, nors socialdemokratai yra sutarę, kad balsuojant turi dalyvauti trys komisijos nariai.

„Ponas H. Ivickas buvo dezorientuotas ir sutrikęs, nežinojo arba melavo, sakydamas, kad Bekupės bendruomenės centre neturi vykti joks balsavimas. Jis negalėjo aiškiai pasakyti, kur yra trečias komisijos narys. Pokalbio eigoje ponas H. Ivickas naudojo necenzūrinę leksiką, darė spaudimą stebėtojui", - rašoma skunde.

M. Sinkevičiaus stebėtojas, kuris pageidavo neatskleisti viešai savo pavardės, teigia, kad iš balsavusiųjų parašų jam susidaro įspūdis, kad dalis parašų gali būti surašyti vieno ar kelių žmonių ranka. Pasak skundo, po pokalbio su stebėtoju H. Ivickas balsadėžę išsivežė vienas, nieko nelydimas.

Šeštadienį stebėtojas vėl apsilankė Molėtuose: šįkart balsavimas vyko nurodytose patalpose, bet balsavime dalyvavo vėl du, o ne trys komisijos nariai. Maža to, vienas iš komisijos narių atsisakė pateikti savo dokumentus, todėl nebuvo įmanoma patikrinti, ar tai tikrai komisijos narys.

Beje, šis skyrus buvo apskųstas ir per pirmą rinkimų turą. Skunduose žmonės rašė, kad atvykus stebėtojams balsavimo vietoje buvo pašalinių žmonių su medžiotojų uniformomis, o stalai buvo nukrauti trofėjais: žandikauliais, iltimis, kaukolėmis, balsavimo urna buvo po pirmininko kojomis, balsuoti buvo galima tik padavus balsavimo biuletenį pirmininkui į rankas. Be to, kartu sėdėjo moteris, kurią pristatė kaip komisijos narę Agnę Mazūrienę, bet tai buvo ne ji.

Socialdemokratų rinkimų komisija tuomet nutarė, kad pirmininko elgesys turi būti apsvarstytas Etikos ir procedūrų komisijoje, bet rezultatus įskaičiavo. Šiame skyriuje per pirmą turą 87,5 proc. balsų atiduota už G. Palucką.

Penktadienį, jau balsuojant antrajame rinkimų ture, buvo skųstasi dėl balsavimo Pasvalyje, kur buvo balsuota už asmenį, esantį Austrijoje. Pasvalio skyriuje per pirmą turą 90,2 proc. balsų atiduota už M. Sinkevičių.

Socialiniame tinkle apžvalgininkas Arkadijus Vinokuras pasidalijo įtarimais apie klastojamus balsus ne tik Pasvalyje, bet ir Akmenėje, Vilkaviškyje ir Raseiniuose. Jis paragino partijos kolegas viešinti visus pažeidimus.

DELFI primena, kad į antrą rinkimų turą pateko G. Paluckas, surinkęs 4017 balsų, ir M. Sinkevičius su 3654 balsais. Tačiau pirmajame ture pralaimėję kandidatai parėmė M. Sinkevičių.