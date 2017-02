Prabilo R. Karbauskio žmona: nemanau, kad man reikėtų pažinoti tą moterį

Valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininko Ramūno Karbauskio žmona Lina Karbauskienė per visus skandalus liko nebyli, o pats politikas aiškino saugantis savo šeimą, todėl neketinantis jos eksponuoti.

Tačiau L. Karbauskienė nutarė prabilti. Interviu žurnalui „Žmonės“ moteris papasakojo, kad sprendimas dėl asmeninio gyvenimo neviešinimo buvo priimtas dar labai seniai, kai R. Karbauskis 1996 m. pirmą kartą buvo išrinktas Seimo nariu. L. Karbauskienė sako iš pradžių nežiūrėjusi į vyro dalyvavimą rinkimuose rimtai, bet kai jį išrinko, dėmesio iškart padaugėjo.

Ispanijoje, Blaneso miestelyje, gyvenanti R. Karbauskio žmona teigia jau anuomet nusprendusi, kad interviu ir pozavimas prie automobilio visai ne jai.

„Man nelabai rūpi gražūs kostiumėliai, man net nesvarbu, kokią mašiną vairuoju. Juk sėdėsiu vyro kadilake ar senoje mūsų darbininko mašinoje – vis tiek liksiu ta pati Lina", - interviu sakė L. Karbauskienė.

Pasak R. Karbauskio sutuoktinės, sprendimas įsikurti Ispanijoje priimtas norint, kad du sūnūs – Justinas ir Mantas – užaugtų be visuotinio dėmesio. Tačiau, moters teigimu, vyras dažnai lanko šeimą – taip buvo tiek anksčiau, tiek dabar.

„Seime R. Karbauskis buvo linksniuojamas kaip daugiausia posėdžių praleidžiantis parlamentaras, bet jis neišsidavė, kad tą laiką leido Ispanijoje su sergančiu vaiku", - teigia L. Karbauskienė, pridurdama, kad jos vyras niekad nebandė prisidengti šeima.

Moteris taip pat paaiškina, kodėl Seimo rinkimus laimėjęs jos vyras netrokšta užimti jokio aukšto posto valstybėje, nors turi visas galimybes.

Kaip žinoma, Valstiečių ir žaliųjų sąjunga laimėjo rinkimus ir su socialdemokratais suformavo valdančiąją daugumą. Tačiau R. Karbauskis nuo pat pradžių teigė, kad neketina užimti nei premjero, jei Seimo pirmininko ar ministro posto. Tokią savo poziciją jis deklaravo dar prieš rinkimus.

„Tokie mes esame. Ramūnas gina šeimą, iki šiol nė vienu momentu ja neprisidengė. Net per pastarųjų savaičių skandalą, kuris ilgai buvo eskaluojamas pirmuosiuose puslapiuose, jis neprisidengė manimi", - aiškina L. Karbauskienė.

Moteris teigia neketinanti keisti savo gyvenimo būdo, tai yra, ji ketina likti Ispanijoje, kur vadovauja baldais prekiaujančiai įmonei „Corporiation Mobiliaria del Baltico". Jos akcijos priklauso R. Karbauskiui.

Pasak R. Karbauskio žmonos, jos vyrui kaip tik būtų buvę lengviau į įtarimus apie simpatijas buvusiai Seimo narei Gretai Kildišienei atsakyti pirštu bedant į žmoną.

„Bet ne. Mane jis nuramino", - sako L. Karbauskienė.

Paklausta, ar per tą laiką, kai buvo aptarinėjami jos vyro ir G. Kildišienės santykiai, nekilo jokių dvejonių, L. Karbauskienė atsako neigiamai.

„Ne. Aš nepažįstu tos moters, bet ir nemanau, kad man reikia ją pažinoti. O į visokius tariamus ir menamus dalykus, apkalbas ir išvedžiojimus aš neketinu kreipti dėmesio", - sako L. Karbauskienė.

Dabar jau buvusi Seimo narė G. Kildišienė į žiniasklaidos akiratį pateko, nes vairavo R. Karbauskio „Agrokoncernui" priklausantį automobilį „Range Rover", nors nebuvo to deklaravusi. Kilus skandalui paaiškėjo, kad išperkamosios nuomos būdu automobilį iš „Agrokoncerno" išsiperka buvusios parlamentarės mama Vladislava Mikalauskienė.

Kas mėnesį moteris mokėjo po 1000 eurų nuomos, neskaitant 5000 eurų pradinio įnašo ir 7000 eurų įmokos pernai rugsėjį. Iš viso už 47 tūkst. eurų automobilį ji spėjo išsimokėti 22 tūkst. eurų. Tačiau kilo klausimas, kaip tokias sumas galėjo įmokėti asmuo, kuris iki pernai gruodžio dirbo vaikų darželyje, o šiuo metu vadovauja smulkiai įmonei „Greta Gretos“.

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) yra atlikusi patikrinimą ir padariusi išvadą, kad „Agrokoncernas“ tinkamai vykdė mokestines prievoles, nuomodamas automobilį. Tačiau tyrimas dėl automobilio nuomai naudotų lėšų kilmės – tai yra dėl G. Kildišienės mamos – toliau tęsiamas.

R. Karbauskis bei G. Kildišienė yra nurodę, kad sandoris nutrauktas. R. Karbauskis antradienį sakė nežinantis, kokiomis sąlygomis nutrauktas susitarimas, bet jis daro prielaidą, kad dalis sumos V. Mikalauskienei turėtų būti grąžinta.

G. Kildišienė per tarpininkus argumentavo, kad jos mama lėšų automobiliui įgijo iš kelių šaltinių. Prieš penkiolika metų Lietuvoje žuvo Prancūzijos svetimšalių legione tarnavęs G. Kildišienės brolis, todėl šeima gavo 30 tūkst. eurų išmoką. Ši informacija buvo patvirtinta. Be to, teigta, kad šeima dar paveldėjo giminaitės turtą, bet ši informacija nebuvo patvirtinta, mat nėra žinoma giminaitės pavardė.

Galiausiai, G. Kildišienė atsisakė Seimo nario mandato paaiškėjus, kad 2006 m. buvo vykdytas ikiteisminis tyrimas dėl vienoje įmonėje administratore dirbusios Gretos Mikalauskaitės (Kildišienės).

Tyrimo metu nustatyta, kad 2005 m. rudenį ji su bendrininke pasisavino daugiau nei 1,3 tūkst. litų iš savo darbovietės. Ikiteisminis tyrimas nutrauktas, nes G. Kildišienė grąžino pinigus ir oficialiai susitaikė su darbdaviu. Po šios informacijos paskelbimo Valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas R. Karbauskis pareiškė, kad G. Kildišienė atsisakys mandato. Ji taip ir padarė.

R. Karbauskis, galiausiai, pripažino, kad automobilio nuoma iš „Agrokoncerno" buvo savotiška pagalba, bet ją jis suteiktų bet kuriam paprašiusiam Seimo nariui ar kitam žmogui.